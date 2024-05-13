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الاثنين 13 أيار 2024 ساعة 16:42

كم بلغت حصيلة شهداء "حرب الإبادة" في غزة؟

كم بلغت حصيلة شهداء "حرب الإبادة" في غزة؟
ومنذ بداية الحرب الحالية، فقد لامس عدد الشهداء 35 ألف فلسطيني.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35091 شهيدا و78827 جريحا منذ السابع من تشرين الاول الماضي. 
رقم : 1134784
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