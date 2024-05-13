كم بلغت حصيلة شهداء "حرب الإبادة" في غزة؟

اسلام تايمز (فلسطين) - قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن عدد الفلسطينيين المقدر فـي نهاية عام 2023 بلغ نحو 14 مليونا و630 ألفا، مشيرا إلى أن عام 2023 شهد أكبر حصيلة للشهداء منذ نكبة 1948.