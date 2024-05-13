السيد نصر الله: سورية تجاوزت الحرب الكونية وما زالت في موقعها

وفي كلمة له في الذكرى السنوية الثامنة لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدرالدين "السيد ذو الفقار" قال السيد نصرالله: أتوجه بالتحيّة للمقاتلين الصابرين الشجعان في كل الجبهات الذين يسطّرون أروع مشاهد البطولة والشجاعة والقوة والعزم والحماس واليقين، مضيفا: كل التحية للجرحى من المقاتلين في كل الساحات وأسأل الله لهم العافية.



وتابع السيد نصر الله: تجمعنا في ذكرى القائد الجهادي الكبير والأخ العزيز الشهيد السيد "ذوالفقار" وفي هذه المناسبة نتوجه مجدداً لعائلته بالعزاء بفقده والتبريك لنيله وسام الشهادة، لافتا الى ان الشهيد"ذوالفقار" استحق وسام الانسان المقاتل المجاهد ووسام الجريح والأسير والقائد ووسام صانع الإنجازات وختم الله له بوسام الشهادة.



واكد ان المقاومة هي نتيجة تراكمية لتضحيات الذين مضوا من الشهداء والقادة، والمقاومين الذين ما زالوا على عهدهم، قائلا: في بداية المعركة قلنا انه من أهداف المقاومة الفلسطينية إعادة إحياء القضية الفلسطينية والتذكير بفلسطين المنسية.



واضاف الأمين العام لحزب الله: بفعل صمود ومقاومة النساء والأطفال والمقاومين تغير ما يرتبط بفلسطين بنسبة كبيرة وأيضاً ما يرتبط بالعدو وموقعه.