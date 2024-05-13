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الاثنين 13 أيار 2024 ساعة 16:55

ولي العهد السعودي يرجىء زيارته إلى باكستان

ولي العهد السعودي يرجىء زيارته إلى باكستان
وكان من المتوقع أن يزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باكستان في 19 مايو/أيار، ولكن وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، فقد تم تأجيل ذلك حتى تاريخ لاحق، بينما تواصل إسلام آباد والرياض العمل على جدول زمني للزيارة.

وفقا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهراء بلوش يوم الجمعة الماضي، سيتم الإعلان عن تفاصيل الزيارة المستقبلية بمجرد تحديد جدول زمني بين البلدين، مع تأكيد بلوش على ثقة باكستان في أن الزيارة ستتم قريبا.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التقى مرتين مع بن سلمان خلال الأسابيع الخمسة الماضية، إلا أن زيارة ولي العهد كانت الأولى له إلى الدولة الواقعة في جنوب آسيا منذ خمس سنوات منذ فبراير 2019 خلال حكم رئيس الوزراء السابق عمران خان.
رقم : 1134790
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