الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 13 أيار 2024 ساعة 20:33

لافروف: موسكو مستعدة لمواجهة الغرب على أرض المعركة في أوكرانيا

لافروف: موسكو مستعدة لمواجهة الغرب على أرض المعركة في أوكرانيا
وقال لافروف، في جلسة برلمانية عن إعادة ترشيحه للمنصب في حكومة جديدة، إن روسيا مستعدة للحوار على أن ينطلق من الوقائع الراهنة في المنطقة.

وكثفت روسيا تحذيراتها من مخاطر المواجهة المباشرة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ أن رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استبعاد احتمال إرسال قوات غربية لأوكرانيا في مرحلة ما.

وقال الكرملين -الأسبوع الماضي- إن إرسال قوات من حلف الناتو إلى أوكرانيا قد يكون خطيرا للغاية. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأمر بأنه قد يؤدي إلى نشوب الحرب العالمية الثالثة.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن لافروف انتقد محادثات ستجرى الشهر المقبل في سويسرا بشأن السلام في أوكرانيا دون مشاركة روسيا.

عسكريا، أفادت مواقع عسكرية روسية بأن القوات الروسية دخلت مدينة فولشانسك في مقاطعة خاركيف، وأن المعارك مع الجيش الأوكراني تدور داخل المدينة، وأن الجيش الروسي سيطر اليوم على 3 بلدات جديدة في المقاطعة.

وقد أقر الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية تحقق تقدما في هجومها بمنطقة خاركيف شمالي شرقي أوكرانيا.

يشار إلى أن القوات الروسية تشن حملة منسقة داخل المنطقة، مما أثار قلق الأوكرانيين وحلفائهم في الغرب من أن هجوما شاملا على مدينة خاركيف الكبرى هو أمر وشيك الحدوث.

وتقع مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، على بعد 30 كيلومترا فقط إلى الجنوب من الحدود الروسية.

وفي سياق آخر، أعلن المتحدث باسم الجيش الأوكراني استبدال القائد العسكري الجنرال يوري جالوشكين المسؤول عن خط المواجهة في شمال شرق خاركيف.

وقد أسندت قيادة هذه الجبهة للعميد ميخايلو دراباتي الذي عيّن في فبراير/شباط الماضي نائبا لرئيس الأركان في الجيش الأوكراني مسؤولا عن التدريب العسكري، وكان قبل ذلك رئيسا لمجموعة العمليات "خيرسون".

وجاء القرار غداة الهجوم الروسي البري الواسع على شمال شرق أوكرانيا والمستمر منذ الجمعة الماضي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قواته تخوض معارك ضارية مع الجيش الروسي المتقدم في منطقتين حدوديتين. وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن القوات الروسية نفذت 22 هجوما على الأقل خلال 24 ساعة في جزأين من منطقة خاركيف وحققت نجاحا تكتيكيا، على حد وصف البيان الأوكراني.
رقم : 1134835
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
استمرار مأساة المقابر الجماعية في غزة... اكتشاف رؤوس بلا أجساد
استمرار مأساة المقابر الجماعية في غزة... اكتشاف رؤوس بلا أجساد
أهمية دعوة الفصائل الفلسطينية لانتفاضة ضد الصهيونية
أهمية دعوة الفصائل الفلسطينية لانتفاضة ضد الصهيونية
13 أيار 2024
حل مجلس الأمة الكويتي للمرة الخامسة عشرة.. ما هي المواد الدستورية التي علقها الأمير؟
حل مجلس الأمة الكويتي للمرة الخامسة عشرة.. ما هي المواد الدستورية التي علقها الأمير؟
13 أيار 2024
التهديد المصري لـ"إسرائيل" بورقة كامب ديفيد
التهديد المصري لـ"إسرائيل" بورقة كامب ديفيد
13 أيار 2024
افتتاح الرصيف الأمريكي... المرحلة التكميلية لاحتلال رفح؟
افتتاح الرصيف الأمريكي... المرحلة التكميلية لاحتلال رفح؟
13 أيار 2024
السيد الحوثي:مكافحة الإرهاب مؤامرة الغرب لاحتلال الدول الإسلامية ونهب ثرواتها
السيد الحوثي:مكافحة الإرهاب مؤامرة الغرب لاحتلال الدول الإسلامية ونهب ثرواتها
11 أيار 2024
عواقب قطع العلاقات الاقتصادية بين تركيا والكيان الصهيوني
عواقب قطع العلاقات الاقتصادية بين تركيا والكيان الصهيوني
11 أيار 2024
إيران تدين مشروع القرار الكندي تصنيف حرس الثورة "منظمةً إرهابية"
إيران تدين مشروع القرار الكندي تصنيف حرس الثورة "منظمةً إرهابية"
11 أيار 2024
المستوطنون الإسرائيليون قتلة بدعم من حكومة الاحتلال
المستوطنون الإسرائيليون قتلة بدعم من حكومة الاحتلال
11 أيار 2024
الجزائر تأبى نسيان جرائم الاستعمار الفرنسي بحق الجزائريين مهما تطورت العلاقات
الجزائر تأبى نسيان جرائم الاستعمار الفرنسي بحق الجزائريين مهما تطورت العلاقات
11 أيار 2024
القسام تفجر عين نفق وتحقق إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال
القسام تفجر عين نفق وتحقق إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال
10 أيار 2024
الرئيس الايراني: آمل أن يتم تشكيل برلمان قوي بتصويت الشعب
10 أيار 2024
نتيجتان مهمتان لـ "طوفان الأقصى" حسب كاتب إنجليزي شهير
نتيجتان مهمتان لـ "طوفان الأقصى" حسب كاتب إنجليزي شهير
10 أيار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
التهديد المصري لـ"إسرائيل" بورقة كامب ديفيد
افتتاح الرصيف الأمريكي... المرحلة التكميلية لاحتلال رفح؟
معركة رفح.. المسمار الأخير في نعش الكيان
المسؤولية المتزايدة لمنظمة التعاون الإسلامي في الأيام الحاسمة لحرب غزة