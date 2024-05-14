وزير خارجية الصين دعا لتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية على الرغم من "تحديات" تواجهها

وزيارة وزير الخارجية الكوري الجنوبي إلى بكين يومي الإثنين والثلاثاء هي الأولى لوزير للخارجية الكورية الجنوبية إلى بكين منذ أكثر من ست سنوات.



وقال وانغ إن العلاقات بين البلدين "تواجه صعوبات وتحديات"، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة.



ودعا الوزير الصيني إلى "فهم واحترام بعضهما البعض وتعزيز التواصل والتبادلات وإزالة أي سوء تفاهم وتعزيز الثقة المتبادلة"، وفق شينخوا.



كما أعرب وانغ عن أمله في أن تتعامل سيئول "على نحو صحيح وحكيم" مع المسائل المتّصلة بتايوان وأن تلتزم سياسة "الصين الواحدة"، حيث تعتبر بكين أنّ تايوان جزءًا لا يتجزّأ من أراضيها.



وفي نيسان الماضي ذكر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول أنّ التوترات بشأن تايوان سببها "محاولات لتغيير الوضع القائم بالقوة".



وأدت تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي إلى تأزم دبلوماسي وقد تقدّمت بكين باحتجاج، وهو ما أدانته سيئول باعتباره "إهانة دبلوماسية خطيرة".



وقال تشو إنّ تحسين العلاقات يخدم "المصالح المشتركة" للبلدين وإن سيول مستعدة لتوسيع نطاق الثقة المتبادلة، وفق شينخوا.



وتأتي الزيارة قبيل قمة ثلاثية مرتقبة مع اليابان، يتوقّع عقدها في نهاية الشهر، وينظر إليها على أنها محاولة لتهدئة مخاوف بكين بشأن تعميق العلاقات الأمنية بين واشنطن وطوكيو وسيئول.