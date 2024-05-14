اميركا تهدد الهند بـ "عقوبات" بعد اتفاقية تشغيل ميناء " تشابهار" الايراني

ووفقا لبلومبيرغ، فقد وقع وزير الموانئ والشحن الهندي سارباناندا سونوال الاتفاق الذي يسعى إلى تعزيز مكانة الهند في سلسلة التوريد العالمية والقطاع البحري في طهران. وكشفت السفارة الهندية في إيران عبر تغريدة في منصة "إكس" أن الهند ستقدم أيضا قرضًا بقيمة 250 مليون دولار لتطوير محطة في الميناء. وتحل الاتفاقية -ومدتها 10 سنوات- محل الاتفاقية الأولية لعام 2016 التي تم تجديدها سنويًا وركزت على عمليات الهند في محطة "الشهيد بهشتي" داخل ميناء تشابهار. وعلق الوزير سونوال على أهمية الاتفاقية، مشيرًا إلى أنها "لا تعزز الروابط بين دولتين عظيمتين فحسب، بل تضع أيضًا خطى الهند الثابتة في سلسلة التوريد العالمية والقطاع البحري". وأكد أن ميناء تشابهار يعد بمثابة بوابة حيوية للبضائع الهندية للوصول إلى أسواق أفغانستان وآسيا الوسطى عبر ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، والذي يجري تطويره مع إيران وروسيا ويتجاوز باكستان، وفق ما نقلته بلومبيرغ. وبحسب الوكالة، فمن المتوقع أن تمهد الاتفاقية الجديدة الطريق لمزيد من الاستثمارات المهمة في الميناء، كما ذكر وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جيشانكار في مؤتمر عقد في مومباي.وسلط جيشانكار الضوء على صعوبة الاستثمار في ميناء دون اتفاقية طويلة الأجل، وتوقع المزيد من روابط الاتصال الناشئة عن ميناء تشابهار.



** تحذير أميركي

في الأثناء، حذّرت واشنطن يوم الاثنين الشركات الهندية من خطر "عقوبات" تُفرض عليها إذا استثمرت في إيران بعدما وقعت نيودلهي وطهران اتفاقا لتطوير ميناء تشابهار. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل لصحفيين "على كلّ كيان -أي كان- معني بصفقات تجارية مع إيران أن يكون على دراية بالمخاطر المحتملة التي يعرض نفسه لها والمخاطر المحتملة للعقوبات".