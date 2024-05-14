الولايات المتحدة: 13% ممن صوتوا لبايدن سابقًا لا ينوون إعادة انتخابه بسبب سياسته الخارجية أو حرب غزة

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على استطلاعات جديدة أجرتها أن 13% ممن صوتوا للرئيس الأميركي الحالي جو بايدن سابقًا لا ينوون إعادة انتخابه بسبب سياسته الخارجية أو حرب غزة. وتابعت الصحيفة أن بايدن يواجه تحديًا من معسكر اليسار يتمثل في الحرب على غزة، إذ إن حوالي 13% من الناخبين الذين قالوا إنهم صوتوا لبايدن عام 2020 لن يصوتوا له هذه المرة، مؤكدين أن سياسته الخارجية والحرب في غزة هي الملفات الأهم بالنسبة لهم. ولفتت الصحيفة إلى أن محاكمة ترامب في مانهاتن كانت قد بدأت عندما أجريت الاستطلاعات في أواخر نيسان/أبريل الماضي، الا أن هذه الاستطلاعات لا تؤشر إلى أن المحاكمة قوضت حظوظ ترامب، أقله حتى الآن.