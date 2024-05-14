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الثلاثاء 14 أيار 2024 ساعة 11:08

المقداد يلتقي نظيره اللبناني على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري في البحرين

المقداد يلتقي نظيره اللبناني على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري في البحرين
وناقش الوزيران تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والآثار الكارثية للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والجهود المبذولة لوقف الإبادة الجماعية بحقه.

كما استعرض الجانبان الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب وأولوياته، وفي مقدمتها تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات.

وتطرق الوزيران إلى عمل لجنة الاتصال الوزارية العربية حول سورية، وأهمية الدور الذي تقوم به بما يحترم سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها ويسهم في توفير الظروف المواتية للعودة الكريمة للاجئين السوريين إلى بلدهم.

كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك مؤكدين أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين.

حضر اللقاء، بسام صباغ نائب وزير الخارجية، وحبيب عباس معاون وزير الخارجية، والسفير حسام الدين آلا المندوب الدائم لسورية لدى جامعة الدول العربية، والسفير رياض عباس مدير الشؤون العربية.
رقم : 1134957
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