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الثلاثاء 14 أيار 2024 ساعة 11:14

بوتين عيّن الأمين العام السابق لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف مساعدًا له

بوتين عيّن الأمين العام السابق لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف مساعدًا له
ومنذ عام 2008، يشغل باتروشيف منصب أمين مجلس الأمن في روسيا، وهو الأطول في هذا المنصب. وقبل يومين تم إعفاؤه من هذا المنصب.

وتم تعيين سيرغي شويغو، الذي كان يرأس وزارة الدفاع الروسية سابقًا، أمينًا لمجلس الأمن الروسي.

وجاء ذلك بعد تعديلات في وكالات إنفاذ القانون في روسيا، حيث تم تعيين أندريه بيلوسوف وزيرًا للدفاع في روسيا، والذي كان في الحكومة السابقة، النائب الأول لرئيس الوزراء.

وفي الكرملين، تم تفسير التعديل الوزاري في وزارة الدفاع بقرار بوتين بشأن الحاجة إلى تعيين مدني في الوزارة، أنّه "يجب أن تكون الوزارة مفتوحة للابتكار والأفكار المتقدمة".
رقم : 1134959
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