الكرملين: بوتين يزور الصين يومي الخميس والجمعة القادمين

وجاء في بيان نشره الكرملين اليوم “أن الرئيسين الروسي والصيني سيبحثان يومي الـ 16 و الـ17 من الشهر الجاري مجموعة كاملة من قضايا الشراكة الشاملة والتعاون الثنائي الاستراتيجي، والقضايا الدولية والإقليمية”.



وأضاف الكرملين: إن الرئيسين سيوقعان في أعقاب محادثاتهما بياناً مشتركاً وعدداً من الاتفاقات الثنائية، كما سيشاركان في احتفالات الذكرى الـ 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وسيأذنان بإطلاق عامي الثقافة الروسية والصينية في البلدين.



وسيلتقي بوتين رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية، كما سيزور مدينة خاربين المركز الإداري لمقاطعة هيلونغجيانغ، حيث سيحضر حفل افتتاح المعرض الروسي الصيني الثامن والمنتدى الروسي الصيني الرابع للتعاون بين الأقاليم.