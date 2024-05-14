طائرات الاحتلال الحربية تجدد غاراتها على عدة بلدات في جنوب لبنان

وشنت الطائرات الحربية الاسرائيلية عدة غارات على بلدات يارون، وميس الجبل، وراشيا الفخار، وكفر حمام، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدة زبقين تزامناً مع تحليق الطيران الاستطلاعي والحربي في اجواء جنوب لبنان.



وكانت طائرات الاحتلال استهدفت عند منتصف الليل بغارتين بلدة الخيام، وغارة عنيفة بأربعة صواريخ استهدفت بلدة كفركلا أحدثت دماراً كبيراً في البلدة.



كما أصيب عدد من المواطنين اللبنانيين ودُمرت عدة منازل، مساء الإثنين، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة العديسة، جنوب لبنان.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارة الإسرائيلية تسببت بإصابات طفيفة بين الأهالي، إضافة إلى تدمير سبعة منازل وتسويتها بالأرض.