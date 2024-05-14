رئيس الوزراء العراقي: العالم اليوم أمام كارثة إنسانية جديدة في رفح

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء قوله:



إن السوداني استقبل اليوم المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، وأشار خلال اللقاء إلى أن “الكارثة الإنسانية في غزة تتم بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي وإصراره على قتل المزيد من المدنيين”، مبيناً أن معاناة الفلسطينيين ستتضاعف مع استهداف رفح، حيث لم يعد لهم مكان آمن يلجؤون له.



وأكد السوداني استعداد الحكومة العراقية لتقديم كل الدعم والإسناد للأونروا للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن “استهداف مقرات الأونروا في غزّة هو جزء من حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين”.