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الثلاثاء 14 أيار 2024 ساعة 13:46

الشرطة السويسرية تنهي اعتصام جامعة جنيف وتعتقل عدداً من الطلاب

الشرطة السويسرية تنهي اعتصام جامعة جنيف وتعتقل عدداً من الطلاب
وكانت رئيسة جامعة جنيف قد هددت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإخلاء مبنى الاعتصام، بالتزامن مع توسع الاحتجاج وانضمام 3 جامعات جديدة إلى جامعتَي جنيف ولوزان في حركة الاعتصام الطلابية دعماً لغزة.

وينفذ الطلاب المؤيدون لفلسطين اعتصاماً في جامعة جنيف منذ حوالي أسبوع، مطالبين الجامعة بالدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإنهاء تعاونها مع الجامعات ومعاهد الأبحاث الإسرائيلية.

وشددت جامعة جنيف لهجتها، الإثنين، وأعلنت أنها ستقدم شكوى جنائية ضد الطلاب المؤيدين لفلسطين بتهمة التعدي على ممتلكات الغير.

وعلى خطى جامعة جنيف، وجّهت جامعة بازل إنذاراً نهائياً للطلاب الذين يعتصمون في قاعة المحاضرات، محذرةً أنه إذا لم ينه الطلاب اعتصامهم، فستكون هناك إجراءات تأديبية يمكن أن تتراوح بين التوبيخ والطرد من الجامعة.

وكان موقع "واتسون" السويسري، والمعروف بِقُربه من "إسرائيل"، قد نشر مقالاً يحرّض فيه على شبكة الميادين، زاعماً أنّ المقالات المنشورة على موقعها "تُحرج" جامعة لوزان.

وأكّد مدير مكتب الميادين في جنيف، موسى عاصي، أنّ هذا التحريض يعود إلى دعم الميادين للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أنّ هذه الخطوة هي محاولة من أجل الضغط على القناة "بوسائل رخيصة".

 
رقم : 1135012
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