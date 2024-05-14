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الثلاثاء 14 أيار 2024 ساعة 13:50

افتتاح دورة لتكوين منظمات المجتمع المدني في مجال المعلوماتية

افتتاح دورة لتكوين منظمات المجتمع المدني في مجال المعلوماتية
وتهدف هذه الورشة، المنظمة من طرف هيئة الأعمال الإنسانية، بالتعاون مع مفوضية حقوق الانسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، لمدة 45 يوما، إلى تحسين خبرات منظمات المجتمع المدني في مجال المعلوماتية.

وأوضح مدير العلاقات مع المجتمع المدني بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد إسلمو ولد عالين، في كلمة له بالمناسبة، أن أهداف هذه الدورة التكوينية يتماشى مع الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في السنوات الأخيرة لدعم المبادرات التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني من أجل انخراطها في تنمية البلاد.

وشدد على أن المفوضية اتخذت عدة تدابير ترمى إلى إضفاء الطابع المهني على الجهات الفاعلة في مجال المجتمع المدني.

وبدوره قال رئيس هيئة الأعمال الإنسانية السيد الشيخ ولد المختار السالم أن الهيئة بذلت جهودا كبيرة من أجل استمرار مشروع دمج البنات والشباب من خلال تكوينهم في مجال المعلوماتية والتقنيات الجديدة.

وأضاف أن الهيئة تعمل على إرساء القيم الديمقراطية بالتعاون مع السلطات المحلية وبعض الشركاء المحليين، مشيرا إلى أن هيئته قامت بإنجاز مشاريع هامة في مجال محاربة السيدا والأمراض الجنسية والملاريا وذلك من خلال التكوين والتحسيس بخطورتها وطرق الوقاية منها.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الأعمال الإنسانية هي منظمة غير حكومية تنشط في مجال محاربة الأمراض الفتاكة، وتنمية القيم الديمقراطية، كما تعمل على مبدأ التساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين دون تمييز.

وجرت الورشة بحضور حاكم مقاطعة تيارت، وممثل عن بلديتها وعدد من المهتمين بمجال العمل التطوعي.
رقم : 1135015
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