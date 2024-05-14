رشق بالحجارة وتهديدات.. عناصر الجولاني تواصل قمعها لتظاهرات إدلب

وأكد المصدر أنّ أنصار "هيئة تحرير الشام" اعتدوا بالحجارة على متظاهرين أمام إحدى محاكم زعيم الهيئة، "أبي محمد الجولاني"، وسط مدينة إدلب في سوريا.



وأضاف أنّ القائمين على الاحتجاج تحدّثوا عن تهديدات وصلتهم من عناصر تابعة "للجولاني" في حال لم يفضوا الاعتصام.



وأمس، توافدت أعداد كبيرة من المعتصمين من قرى ريف إدلب من أجل المشاركة في الاعتصام، بينما انتشر الجهاز الأمني لـ"هيئة تحرير الشام" بكثافة في المكان، ومنع المتظاهرين من الاقتراب من مبنى "المحكمة العسكرية".



وطالب المحتجون بـ"الكشف عن مصير المعتقلين داخل سجون المحكمة"، ورفعوا شعارات ضد "الجولاني".



وفي 6 أيار/مايو الجاري، نفّذ متظاهرون في مدينة أريحا، جنوبي إدلب، اعتصاماً مفتوحاً وسط المدينة، رداً على حملة الاعتقالات التي نفذها جهاز الأمن التابع لما يعرف بـ "هيئة تحرير الشام".



ومنذ أشهر، تشهد مناطق إدلب احتجاجاتٍ يومية تُطالب بإسقاط "الجولاني" وحلّ جهازه الأمني، والإفراج عن آلاف المعتقلين في سجونه.



