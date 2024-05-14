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الثلاثاء 14 أيار 2024 ساعة 14:16

الجامعة العربية: يجب الحفاظ على مؤسسات الدولة في السودان وأولها القوات المسلحة

الجامعة العربية: يجب الحفاظ على مؤسسات الدولة في السودان وأولها القوات المسلحة
وشدد على أنّ  "الجامعة العربية تقف مع الحكومة الشرعية في السودان بقراراتها وأمينها العام وطاقم الأمانة العامة".

وتابع: "الوضع في السودان يحتاج إلى إشراك كافة المكونات السياسية في حوار شامل سوداني-سوداني، من أجل وضع حد لما يدور حالياً في السودان، ويسهم في حقن الدماء".

وجاء كلام أبو الغيط عقب لقائه، أمس الاثنين، وزير الخارجية السوداني المكلف، حسين عوض علي، في العاصمة البحرينية المنامة، على هامش اجتماعات الدورة العادية 33 للقمة العربية.

وبحسب بيان للخارجية السودانية، تلقى وزير الخارجية السوداني المكلف التهاني من جانب الأمين العام للجامعة العربية بمناسبة تكليفه بحقيبة وزارة الخارجية، متمنياً له التوفيق في مهمته.

وبحسب البيان، أشاد عوض علي بمواقف الجامعة العربية الداعمة للسودان، مؤكداً أنّه سيعمل على تمتين العلاقة مع الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها.

كما أكد أنه "سيعمل بتنسيق تام مع الجامعة العربية والدول الأعضاء على تعزيز وتفعيل آليات العمل العربي المشترك".
رقم : 1135020
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