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الثلاثاء 14 أيار 2024 ساعة 14:19

"كل يوم يمرّ هو هزيمة لإسرائيل".. اعتصامات لمستوطني الجليل احتجاجاً على انعدام الأمن

"كل يوم يمرّ هو هزيمة لإسرائيل".. اعتصامات لمستوطني الجليل احتجاجاً على انعدام الأمن
وشملت الاحتجاجات مفارق مستوطنات "المطلة"، "كريات شمونة"، "شلومي"، وغيرها. وقال موقع "واي نت" الإسرائيلي إن رؤساء السلطات المحلية في المستوطنات المخلاة شاركوا في الاحتجاجات.

وعلى هامش الاحتجاجات، صرّح رئيس "المجلس الإقليمي" للجليل الأعلى، غيورا زالتس، قائلاً: "هذه الحرب لها صورتان للنصر فقط: الأولى عودة جميع الأسرى إلى منزلهم، والثانية عودة سكان الشمال والجنوب، وكل يوم يمر من دون هذه الصور هو انتصار لحماس وحزب الله وهزيمة لإسرائيل".

أما رئيس منتدى خط المواجهة ورئيس "المجلس الإقليمي" لـ"ماتيه آشر"، موشيه دافيدوفيتش، فقد طالب الحكومة الإسرائيلية بـ"ميزانية فورية للشمال المنهار".

وقال دافيدوفيتش، "7 أشهر وسكان الشمال مهجرون من منازلهم، ولا يعرفون متى سيعودون إلى منازلهم! نطالب الحكومة بتقديم خطة عمل والشرح لسكان الشمال متى عودتهم إلى منازلهم".

وأضاف "7 أشهر انهار فيها أصحاب الأعمال والمزارعون والسياح وأصحاب المهن الحرة، والناس الذين لم يعودوا يعرفون أنفسهم بسبب اليأس والإحباط. نطالب الحكومة بتعويض الشركات والمزارعين فوراً!".

وتابع دافيدوفيتش "7 أشهر تضرر فيها الشعور بالأمن وحزب الله يطلق النار ويضرب في كل مكان! نطالب الحكومة بخطة واضحة لكيفية محاربة حزب الله وهل سيكون هناك اتفاق سياسي ومنطقة منزوعة السلاح أم حرب كبيرة في الشمال!".

وخاطب رئيس المجلس الإقليمي في "مبوؤوت هحرمون"، بيني بن موبحار، حكومة الاحتلال قائلاً: "استيقظوا الآن! إسرائيل تخسر الشمال".

ورأى بن موبحار أن الانهيار لا يقتصر على المستوطنات ضمن عمق 9 كلم من الحدود مع لبنان، بل يشمل كل الجولان والشمال، ومن ضمنه صفد التي لا يأتي إليها أي سائح.

وقال بن موبحار متهكماً "هناك حديث عن جامعة في كريات شمونة، ولكن بهذا المعدل لن يكون هناك من يدرس فيها. إنهم يريدون إحضار القطار إلى الشمال، لكن لن يكون هناك من يركبه".

وأعلن رئيس المجلس المحلي في "شلومي"، غابي نعمان، انضمام مجلسه إلى الاحتجاج، وانفصاله عن "إسرائيل"، حتى يكون هناك "تغيير كبير وفوري في سياسة الحكومة"، مضيفاً "صمتنا كثيراً وكفى استخفافاً، لا يتعلق الأمر بشخص أو شخصين بل بإجلاء 80 ألف شخص، بلا يقين بالمستقبل، بلا أمن، بلا مستقبل لأولادهم". 

وأكد رئيس السلطة المحلية في "كريات شمونة"، أفيخاي شتيرن، أنّ "ما يحدث اليوم هو مجرد بداية"، وتابع "إذا لم تعد الحياة في الشمال إلى مجراها ولم يعد الجميع إلى منازلهم، فسنحرص على أن لا تستمر الحياة في الوسط كالمعتاد أيضاً، لن نصمت ونطالب بإجابات واضحة".

رئيس مجلس مستوطنة "المطلة"، ديفيد أزولاي، قال إن "الحكومة اتخذت ببساطة قراراً بعدم اتخاذ قرار، وتخلت عن إقليم كامل بما فيه من زراعة وسياحة ومستوطنين".

وقال رئيس المجلس الإقليمي "معاليه يوسف"، شمعون غويطة إن "الاستيطان على طول خط الحدود الشمالي يمر بفترة صعبة ومعقدة، لم نشهد مثلها من قبل، وللأسف لدينا جرحى من العسكريين والمستوطنين، وهناك أضرار في الممتلكات والمستوطنات التي تم إخلاؤها، وأضرار جسيمة في البنية التحتية والمباني، ولا يزال الحل غير واضح في الأفق".
رقم : 1135021
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