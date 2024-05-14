كنعاني يدين تصريحات سيناتور أميركي بشأن استخدام قنبلة نووية ضد غزة

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على حسابه في منصة "X": "إنّ تصريحات أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي المروعة التي تنتهك جميع القواعد والقيم والمبادئ الإنسانية، في تبرير ودعم استخدام الكيان الصهيوني للقنابل النووية، تُظهر مدى همجية هذا التيار المُحِبّ للحرب وتجاهله التام لحق الحياة البشرية وعدم احترامه للإعلان العالمي لحقوق الإنسان."



وأضاف: "لا سيما وأن مثل هذه التصريحات تأتي من قبل سيناتور ينتمي إلى دولة لها تاريخ في استخدام القنابل الذرية، بينما تدعي دائما بأنها تحمل لواء حقوق الإنسان، وتعتبر نفسها مؤهلةً لتقييم واحتساب مدى احترام حقوق الإنسان في الدول الأخرى".



وتابع القول كنعاني: "يجب على المجتمع الدولي أن يُدين الدعم الأميركي غير المحدود للكيان الصهيوني، وأن يقف بحزم ضد مثل هذه التصريحات الشيطانية، وذلك لمنع تفاقم جرائم الإبادة الجماعية والمآسي الإنسانية في قطاع غزة."



الجدير ذكره أن السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام قال يوم الأحد، مقارنا الهجوم على غزة بالهجوم الذري الأميركي على هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين لإنهاء الحرب العالمية الثانية: "أعطوا إسرائيل أي قنبلة تحتاجها لإنهاء الحرب".