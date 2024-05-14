بلينكن في كييف في زيارة غير معلنة!..ما قصده؟

واستهل بلينكن زيارته بلقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكدا له أن المساعدات العسكرية الأميركية "في طريقها" إلى أوكرانيا ومن شأنها أن "تحدث فرقا حقيقيا".



وترمي زيارة المسؤول الأميركي في هذا الوقت لكييف، إلى طمأنة الأوكرانيين بشأن استمرار دعم أمريكا لبلادهم، وإمدادهم بالأسلحة في وقت تتقدم روسيا عسكريا في ميدان الحرب.



وكان الوزير الأميركي قد أعلن زيارته اليوم إلى كييف في منشور على منصة "إكس"، شدد فيه على أن واشنطن ستواصل دعم أوكرانيا "التي تدافع عن حريتها ضد روسيا".



وأعاد متحدث الخارجية الأميركية "ماثيو ميلر" نشر نص بلينكن، مع التعليق عليه بالقول إن الأخير سيلتقي في كييف الرئيس الأوكراني، إلى جانب مسؤولين أوكرانيين رفيعي المستوى.



وأضاف ميلر أن الزيارة ستتخللها مباحثات حول تأثير المساعدات الأمنية والاقتصادية الأميركية الجديدة، وجهود دعم التعافي الاقتصادي لأوكرانيا.



ووصل بلينكن الذي يقوم برابع زيارة له إلى أوكرانيا منذ بدء أزمتها في فبراير/ شباط 2022، في قطار ليلي آتيا من بولندا.



وفي القطار الذي أقل بلينكن إلى كييف، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين إنّ "هذه الرحلة تهدف أولا إلى إرسال إشارة قوية لطمأنة الأوكرانيين الذين من الواضح أنهم في وضع صعب للغاية، سواء بسبب تكثيف القتال على الجبهة الشرقية، أو لأن الروس يقومون الآن بتوسيع هجماتهم عبر الحدود إلى خاركيف".