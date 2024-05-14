الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 14 أيار 2024 ساعة 18:34

في عملية مركبة.. كتائب القسام تجهز على 7 جنود اسرائيليين في جباليا

في عملية مركبة.. كتائب القسام تجهز على 7 جنود اسرائيليين في جباليا
واعلنت كتائب عز الدين القسام اليوم استهداف دبابة ميركافاه بقذيفة "الياسين 105" وبأنها أوقعت طاقمها بين قتيل وجريح، وبعدها أجهزت على 7 جنود تواجدوا خلف الآلية المستهدفة من مسافة الصفر شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

واضافت: استهدفنا دبابة "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" متوغلة في شارع الداخلية الجديد شرق مدينة جباليا شمال القطاع، واستهدفنا جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في محيط مسجد هارون شرق رفح.

وتابعت كتائب القسام: قصفنا آليات العدو المتوغلة شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون.

من جهتها اعلنت قوات "الشهيد عمر القاسم" تفجير عبوة ناسفة لناقلة جند في حي البرازيل، وبأنها خاضت إشتباكاً عنيفاً مع قوة راجلة من جنود الاحتلال في شارع جورج داخل حي الجنينة شرق مدينة رفح.

واضافت: استهدفنا بصواريخ 107 قصيرة المدى قوات العدو المتوغلة قرب مسجد حسن البنا في حي الزيتون بمدينة غزة.

اما سرايا القدس فأعلنت أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون الثقيل جنود وآليات الاحتلال المتوغلة في محيط مسجد ابن تيمية بحي البرازيل شرق رفح.
رقم : 1135057
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عواقب الغزو الإسرائيلي لرفح؟
عواقب الغزو الإسرائيلي لرفح؟
ست نقاط حول معركة رفح... تحديد مستقبل فلسطين
ست نقاط حول معركة رفح... تحديد مستقبل فلسطين
14 أيار 2024
جنرالات "إسرائيل" ورغبة الرضوخ لمطالب حماس
جنرالات "إسرائيل" ورغبة الرضوخ لمطالب حماس
14 أيار 2024
استمرار مأساة المقابر الجماعية في غزة... اكتشاف رؤوس بلا أجساد
استمرار مأساة المقابر الجماعية في غزة... اكتشاف رؤوس بلا أجساد
13 أيار 2024
أهمية دعوة الفصائل الفلسطينية لانتفاضة ضد الصهيونية
أهمية دعوة الفصائل الفلسطينية لانتفاضة ضد الصهيونية
13 أيار 2024
حل مجلس الأمة الكويتي للمرة الخامسة عشرة.. ما هي المواد الدستورية التي علقها الأمير؟
حل مجلس الأمة الكويتي للمرة الخامسة عشرة.. ما هي المواد الدستورية التي علقها الأمير؟
13 أيار 2024
التهديد المصري لـ"إسرائيل" بورقة كامب ديفيد
التهديد المصري لـ"إسرائيل" بورقة كامب ديفيد
13 أيار 2024
افتتاح الرصيف الأمريكي... المرحلة التكميلية لاحتلال رفح؟
افتتاح الرصيف الأمريكي... المرحلة التكميلية لاحتلال رفح؟
13 أيار 2024
السيد الحوثي:مكافحة الإرهاب مؤامرة الغرب لاحتلال الدول الإسلامية ونهب ثرواتها
السيد الحوثي:مكافحة الإرهاب مؤامرة الغرب لاحتلال الدول الإسلامية ونهب ثرواتها
11 أيار 2024
عواقب قطع العلاقات الاقتصادية بين تركيا والكيان الصهيوني
عواقب قطع العلاقات الاقتصادية بين تركيا والكيان الصهيوني
11 أيار 2024
إيران تدين مشروع القرار الكندي تصنيف حرس الثورة "منظمةً إرهابية"
إيران تدين مشروع القرار الكندي تصنيف حرس الثورة "منظمةً إرهابية"
11 أيار 2024
المستوطنون الإسرائيليون قتلة بدعم من حكومة الاحتلال
المستوطنون الإسرائيليون قتلة بدعم من حكومة الاحتلال
11 أيار 2024
الجزائر تأبى نسيان جرائم الاستعمار الفرنسي بحق الجزائريين مهما تطورت العلاقات
الجزائر تأبى نسيان جرائم الاستعمار الفرنسي بحق الجزائريين مهما تطورت العلاقات
11 أيار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ست نقاط حول معركة رفح... تحديد مستقبل فلسطين
جنرالات "إسرائيل" ورغبة الرضوخ لمطالب حماس
التهديد المصري لـ"إسرائيل" بورقة كامب ديفيد
افتتاح الرصيف الأمريكي... المرحلة التكميلية لاحتلال رفح؟