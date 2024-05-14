في عملية مركبة.. كتائب القسام تجهز على 7 جنود اسرائيليين في جباليا

واعلنت كتائب عز الدين القسام اليوم استهداف دبابة ميركافاه بقذيفة "الياسين 105" وبأنها أوقعت طاقمها بين قتيل وجريح، وبعدها أجهزت على 7 جنود تواجدوا خلف الآلية المستهدفة من مسافة الصفر شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.



واضافت: استهدفنا دبابة "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" متوغلة في شارع الداخلية الجديد شرق مدينة جباليا شمال القطاع، واستهدفنا جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في محيط مسجد هارون شرق رفح.



وتابعت كتائب القسام: قصفنا آليات العدو المتوغلة شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون.



من جهتها اعلنت قوات "الشهيد عمر القاسم" تفجير عبوة ناسفة لناقلة جند في حي البرازيل، وبأنها خاضت إشتباكاً عنيفاً مع قوة راجلة من جنود الاحتلال في شارع جورج داخل حي الجنينة شرق مدينة رفح.



واضافت: استهدفنا بصواريخ 107 قصيرة المدى قوات العدو المتوغلة قرب مسجد حسن البنا في حي الزيتون بمدينة غزة.



اما سرايا القدس فأعلنت أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون الثقيل جنود وآليات الاحتلال المتوغلة في محيط مسجد ابن تيمية بحي البرازيل شرق رفح.