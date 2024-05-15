صحيفة بريطانية.. حماس بعيدة كل البعد عن الهزيمة

التحليل الذي كتبته الباحثة في شؤون الشرق الأوسط بيفرلي ميلتون إدواردز، تحدث عن أن حركة المقاومة الفلسطينية لا تزال تقف على قدميها، وتوقع الخسائر في صفوف قوات الاحتلال بعد مرور أكثر من 220 يوم على العدوان.



وأكدت الصحيفة انه وبعد مرور سبعة أشهر؛ فشلت "إسرائيل" في تدمير حماس كقوة عسكرية وسياسية. كما أن "إسرائيل" لم تتمكن من القضاء على قادة حماس الرئيسيين الذين خططوا لهجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وحتى لو حدث ذلك؛ فهناك كل الدلائل على ظهور قادة جدد متمرسين في القتال ليحلوا محلهم.



وتابعت انه في مواجهة الهجوم "الإسرائيلي"؛ كان لدى حماس الآلاف من المقاتلين المتفانين الذين يعتبرون الموت في المعركة يضمن لهم مجد الاستشهاد، ومكانًا في الجنة، والتحرر من كونهم شعبًا محاصرًا ومحتلًا. تمتلئ قناة التليغرام التابعة لكتائب عز الدين القسام كل يوم بالتقارير ومقاطع الكاميرا الخاصة بالمعارك والكمائن والهجمات في الوقت الفعلي ضد القوات الإسرائيلية. كل انتصار صغير يحققه مقاتلوها على الأرض في غزة يتردد صداه ملايين وملايين المرات في جميع أنحاء العالم في وسوم حماس والنقرات التي تشارك مقاطع الفيديو الرائعة التي تنتجها إدارة الاتصالات في كتائب عز الدين القسام.



واشارت الصحيفة انه قد تعرض كبار القادة الميدانيين لكتائب القسام، الذين تم إطلاق سراح العديد منهم في عمليات تبادل أسرى مع إسرائيل في الماضي، للاغتيال. وغالبًا ما يأتي هذا بتكلفة باهظة من الأضرار الجانبي، وكان المثال الأبرز على ذلك هو الهجوم الجوي على مخيم جباليا للاجئين في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أدى إلى "مقتل" إبراهيم البياري، القائد بكتائب القسام، لكنه خلف أيضًا ألف "قتيل" وجريح فلسطيني، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. وعلى الرغم من إدارتها من قبل حماس، أخبرتني مصادر استخباراتية إسرائيلية أن الوزارة غالبًا ما تقلل من أعداد الضحايا.



وأكدت الصحيفة انه طوال الحرب، تضررت صورة "إسرائيل" العسكرية التي لا تقهر بشدة.



وقد سقط الآن بعض رؤساء الأجهزة الأمنية والمخابرات على سيوفهم. ولن تخضع حماس ولن تستسلم. وتزعم "إسرائيل" أن نصف مقاتلي حماس قد قُتلوا، لكن كتائب عز الدين القسام تثبت كل يوم أنها لا تزال قادرة على المقاومة الشرسة. ولا يزال هناك ما لا يقل عن خمس كتائب نشطة، مقسمة الآن إلى وحدات حرب عصابات متنقلة، في رفح وحدها. إن حماس، المسلحة بقذائف آر بي جي والمتفجرات والطائرات المسيرة، والقادرة على إطلاق النار من كل زاوية وركن، ملتزمة أكثر من أي وقت مضى بالقتال.



ووسط الأنقاض، وفي الأنفاق في عمق غزة، يُعد البقاء على قيد الحياة بالنسبة لحماس رغم الصعاب انتصارًا في حد ذاته.

