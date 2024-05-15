الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 15 أيار 2024 ساعة 07:58

'اسرائيل' نكبة العالم .. جرح ينزف منذ 76 عامًا

واليوم ذكرى النكبة الفلسطينية التي على إثرها تشرد الاف الفلسطينيين من بيوتهم هائمين على وجوههم بين مخيمات المعاناة واللجوء، تاركين بيوتهم وممتلكاتهم لتبدأ رحلة الشعب الفلسطيني على سفينة المعاناة والحسرة والألم وتحديدا بتاريخ 15 يونيو عام 1948 حيث يشهد هذا التاريخ على حكاية شعب تهجر قسرا ورغما عنه من أرضه لتسطو عليها عصابات اسرائيلية بقوة السلاح في ظل صمت دولي رهيب.

وفي 15 أيار من كل عام يحيي الفلسطينيون، ذكرى نكبة فلسطين التي ألمت بهم في عام 1948، وتمثلت في نجاح الحركة الصهيونية بدعم من الاحتلال (الانتداب) البريطاني في السيطرة بقوة السلاح على القسم الأكبر من فلسطين وإعلان قيام الكيان الاسرائيلي.

وخلال تلك الأحداث التي رافقها تدخل عسكري عربي ضد الاحتلال اليهودي لفلسطين- استشهد عشرة آلاف فلسطيني على الأقل في سلسلة مجازر وعمليات قتل ما زال معظمها مجهولاً، فنكبة فلسطين هي نكبة احتلال المقدسات وفصل الشعب عن أرضه وطرد أهالي المئات من المدن والقرى من ديارهم عام 1948.

ووفق جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، شكلت أحداث النكبة وما تلاها من تهجير مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، نظرا لما صاحبها من طرد لشعب بكامله وإحلال جماعات وأفراد من شتى بقاع العالم مكانه.

ويشير “الإحصاء الفلسطيني” في تقرير صدر الأحد الماضي، إلى أن النكبة أسفرت عن تشريد ما يزيد على مليون فلسطيني من أصل 1.4 مليون كانوا يقيمون في 1300 قرية ومدينة عام 1948، إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، فضلا عن التهجير الداخلي للآلاف منهم داخل الأراضي التي أخضعت لسيطرة الاحتلال.

وسيطرت "إسرائيل" في حينه على 774 قرية ومدينة فلسطينية، 531 منها تم تدميرها بالكامل، بينما تم إخضاع المتبقية إلى الاحتلال وقوانينه.

ووفق التقرير “صاحب عملية التطهير اقتراف العصابات الصهيونية أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين أدت إلى استشهاد ما يزيد على 15 ألف فلسطيني”.

وفي النكبة أقيمت "إسرائيل" على أكثر من 85 بالمئة من مساحة فلسطين التاريخية البالغة قرابة 27 ألف كيلومتر مربع.

ويوضح التقرير أن 134 ألف فلسطيني وعربي استشهدوا في فلسطين منذ “النكبة” عام 1948، إلى جانب تسجيل نحو مليون حالة اعتقال منذ “نكسة” عام 1967.

أعداد الفلسطينيين وانتشارهم
ووفق جهاز الإحصاء المركزي؛ فإن “عدد الفلسطينيين الإجمالي في العالم بلغ 14.63 مليون نسمة في نهاية عام 2023″، مشيرا إلى “تضاعف عدد الفلسطينيين نحو 10 مرات منذ أحداث نكبة 1948”.

ويوضح أن الفلسطينيين يتوزعون في أنحاء العالم على النحو التالي: “5 ملايين و500 ألف فـي دولة فلسطين (الضفة الغربية بما فيها القدس وغزة)، وحوالي مليون و750 ألفا في أراضي 1948 (إسرائيل)، بينما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية حوالي 6 ملايين و560 ألفا، وحوالي 772 ألفا في الدول الأجنبية”.
رقم : 1135169
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عواقب الغزو الإسرائيلي لرفح؟
عواقب الغزو الإسرائيلي لرفح؟
ست نقاط حول معركة رفح... تحديد مستقبل فلسطين
ست نقاط حول معركة رفح... تحديد مستقبل فلسطين
14 أيار 2024
جنرالات "إسرائيل" ورغبة الرضوخ لمطالب حماس
جنرالات "إسرائيل" ورغبة الرضوخ لمطالب حماس
14 أيار 2024
استمرار مأساة المقابر الجماعية في غزة... اكتشاف رؤوس بلا أجساد
استمرار مأساة المقابر الجماعية في غزة... اكتشاف رؤوس بلا أجساد
13 أيار 2024
أهمية دعوة الفصائل الفلسطينية لانتفاضة ضد الصهيونية
أهمية دعوة الفصائل الفلسطينية لانتفاضة ضد الصهيونية
13 أيار 2024
حل مجلس الأمة الكويتي للمرة الخامسة عشرة.. ما هي المواد الدستورية التي علقها الأمير؟
حل مجلس الأمة الكويتي للمرة الخامسة عشرة.. ما هي المواد الدستورية التي علقها الأمير؟
13 أيار 2024
التهديد المصري لـ"إسرائيل" بورقة كامب ديفيد
التهديد المصري لـ"إسرائيل" بورقة كامب ديفيد
13 أيار 2024
افتتاح الرصيف الأمريكي... المرحلة التكميلية لاحتلال رفح؟
افتتاح الرصيف الأمريكي... المرحلة التكميلية لاحتلال رفح؟
13 أيار 2024
السيد الحوثي:مكافحة الإرهاب مؤامرة الغرب لاحتلال الدول الإسلامية ونهب ثرواتها
السيد الحوثي:مكافحة الإرهاب مؤامرة الغرب لاحتلال الدول الإسلامية ونهب ثرواتها
11 أيار 2024
عواقب قطع العلاقات الاقتصادية بين تركيا والكيان الصهيوني
عواقب قطع العلاقات الاقتصادية بين تركيا والكيان الصهيوني
11 أيار 2024
إيران تدين مشروع القرار الكندي تصنيف حرس الثورة "منظمةً إرهابية"
إيران تدين مشروع القرار الكندي تصنيف حرس الثورة "منظمةً إرهابية"
11 أيار 2024
المستوطنون الإسرائيليون قتلة بدعم من حكومة الاحتلال
المستوطنون الإسرائيليون قتلة بدعم من حكومة الاحتلال
11 أيار 2024
الجزائر تأبى نسيان جرائم الاستعمار الفرنسي بحق الجزائريين مهما تطورت العلاقات
الجزائر تأبى نسيان جرائم الاستعمار الفرنسي بحق الجزائريين مهما تطورت العلاقات
11 أيار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ست نقاط حول معركة رفح... تحديد مستقبل فلسطين
جنرالات "إسرائيل" ورغبة الرضوخ لمطالب حماس
التهديد المصري لـ"إسرائيل" بورقة كامب ديفيد
افتتاح الرصيف الأمريكي... المرحلة التكميلية لاحتلال رفح؟