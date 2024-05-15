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الأربعاء 15 أيار 2024 ساعة 08:01

رشقات نارية ثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام فجرا

رشقات نارية ثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام فجرا
واستمر تحليق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى قضاء صور والساحل البحري وفوق الخط الازرق المتاخم للحدود الدولية مع فلسطين المحتلة، بالتزامن مع اطلاق القنابل المضيئة فوق القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الازرق.

ومساء أمس، - استهدف الطيران المسّير بعدد من صورايخ جو – أرض، سيارة من نوع رابيد على طريق الحوش – صور، ما أدى الى احتراق السيارة.

ولاحقا، أعلن "حزب الله"، في بيان، أن "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين ابراهيم مكّي "السيد مكّي" مواليد عام ١٩٦٩ من بلدة بيت ياحون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
رقم : 1135170
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