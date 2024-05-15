مفتي سلطنة عمان يوجه رسالة بخصوص الحرب على غزة

وفي مقطع فيديو نشر على حسابه في منصة "إكس"، أكد الشيخ أحمد بن حمد الخليلي أن "قضية الأرض الفلسطينية هي قضية كل مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض". وأضاف الخليلي: "وإذا كان على المسلمين جميعا أن يتعاونوا على تحرير أي جزء من أرض يحتلها العدو ولو كان شبرا واحدا في أي بقعة من مشارق الأرض ومغاربها، وهذا ما يقتضيه معنى حديث رسول الله.. ترى المؤمنين في تعاونهم وتضافرهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر". وختم الخليلي: "إن قضية المسجد الأقصى وقضية أرض فلسطين لها أهمية خاصة تفوق كل بقعة في الأرض ما عدا المسجد الحرام وما حوله من حرمه الآمن، وما عدا الحرم النبوي الشريف".



دير بالذكر أن مواقف الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المتعلقة بالقضية الفلسطينية مواقف واضحة وثابتة، فهو يعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة الإسلامية كلها، وأن المقاومة هي السبيل الوحيد لاسترداد الحقوق المغتصبة من قبل الكيان الصهيوني.هذا وأعلنت صحة غزة أن حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي للقطاع بلغت 35173 شخصا والمصابين و79061 منذ السابع من أكتوبر الماضي.