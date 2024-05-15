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الأربعاء 15 أيار 2024 ساعة 19:40

الصومال: نرفض مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع "أرض الصومال"

الصومال: نرفض مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع "أرض الصومال"
وترأس فقي أحمد مجموعة العمل الوزارية العربية لدعم جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها، قبيل انطلاق "اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التحضيري" للقمة العربية الـ33 المنعقد في عاصمة مملكة البحرين، المنامة.

وتحدّث المسؤول الصومالي، في كلمة أمام اللجنة الوزارية المعنية بالصومال، سلّط فيها الضوء على أهم القضايا المتعلقة بعلاقات الصومال مع إثيوبيا والتحديات الداخلية.

وأشار، في حديثه عن السياق التاريخي لعلاقات الصومال مع إثيوبيا، إلى التوترات المستمرة منذ قرون والتي تتميز بالنزاعات الإقليمية والتوسع الإثيوبي.

وقال إن بلاده "قاومت الغزوات الإثيوبية"، واعتبر أن "ظهور حركة الشباب الإرهابية يرجع إلى آثار تدخلات إثيوبيا في الشؤون الداخلية الصومالية" وفق تعبيره.

وبشأن الوضع القائم في إقليم شمال غرب الصومال "إقليم أرض الصومال" أكد فقي أحمد أن السلطات الصومالية "تعترف به كإحدى الولايات المكونة للصومال وجزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية".

وفي معرض حديثه عن التقدم الذي أحرزته الصومال في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة، أقر الوزير الصومالي بوجود تحديات تفرضها الأزمات الدبلوماسية التي تؤثر في الاستقرار الإقليمي.

كما أعرب عن تقديره لدعم الدول العربية، وحث على "اتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة تدخل إثيوبيا في الشؤون الداخلية للصومال".

ورداً على تصرفات إثيوبيا، أعلن الوزير قرار الصومال استدعاء سفيرها من أديس أبابا ومغادرة سفير إثيوبيا من البلاد، ودعا إلى التعبئة الدبلوماسية في المحافل الدولية لمواجهة انتهاكات السيادة.

كما ناشد الدول العربية واللجنة الوزارية تعزيز الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية الصومالية، معرباً عن امتنانه لحفاوة الضيافة التي قدمتها مملكة البحرين، ونقل الوزير فقي تحيات فخامة الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية.
رقم : 1135294
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