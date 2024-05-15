المغرب ضمن مناورات أميركية -أطلسية- أفريقية مشتركة

ووفق الحساب الرسمي لـ "SOCAFRICA" على منصة "إكس": "تم الاثنين الإعلان رسمياً عن انطلاق المناورات في كل من غانا وكوت ديفوار للمرة الثانية، على أن تكون أبيدجان في العام القادم المقر الرسمي لإجراء هذه المناورات بعد احتضانها 3 نسخ، ونسختين متتاليتين إلى جانب غانا".



وخلال حفل انطلاق المناورات، قالت السفيرة الأميركية في ساحل العاج (كوت ديفوار)، ديفيس با، إن "فلينتلوك أكبر من مجرد مناورة عسكرية، فهي بمنزلة فرصة لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، ومنصة للتكامل الإقليمي والتعاون الدولي، حيث تجمع أكثر من 1300 جندي من 29 دولة".



وشاركت قوات خاصة تابعة للقوات المسلحة المغربية في نسخة العام 2023، ونسخ أخرى من التمرين، إلى جانب النسخة الأخيرة الحالية، التي نشرتها قيادة العمليات الخاصة الأميركية في أفريقيا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.



كما أعلنت قيادة العمليات الخاصة الأميركية في أفريقيا (SOCAFRICA) أن هدف مناورات "فلينتلوك" هو "تعزيز قدرة الدول الشريكة الرئيسية في المنطقة على مواجهة المنظمات المتطرفة العنيفة، والتعاون عبر الحدود".