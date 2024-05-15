العراق: المقاومة الإسلامية تضرب أهدافاً حيوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وأوضحت المقاومة، في بيان، أنّ الاستهدافات تمّت بواسطة صواريخ من نوع "الأرقب"، وهو صاروخ مطوّر من طراز "كروز".



كما أكّدت استمرارها في استهداف الاحتلال نُصرةً لغزة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.



ونشرت المقاومة الإسلامية في العراق مشاهد مصوّرة لإطلاق صواريخ من نوع "أرقب"، في اتجاه أهداف حيوية إسرائيلية.



وكانت المقاومة قد استهدفت، فجر اليوم، بواسطة الطيران المسيّر، هدفاً عسكرياً في "إيلات"، جنوبي فلسطين المحتلة.



وكشفت مصادر أنّ المقاومة في العراق، استخدمت سلاحين جديدين؛ الأوّل مسيّرة "الارفد"، والثانية لم تعلن اسمها بعد.



كما أضافت المصادر أنّ الطائرة الجديدة تستخدم للمرة الأولى، "وتختلف عن الطائرات المسيّرة السابقة، لجهة قدرتها التدميرية إلى سرعتها وتقنيّتها".