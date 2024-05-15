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الأربعاء 15 أيار 2024 ساعة 19:58

كيف ردت الهند على تحذيرات واشنطن بشان اتفاق مع ايران؟

كيف ردت الهند على تحذيرات واشنطن بشان اتفاق مع ايران؟
واضاف "جايشنكار" في تصريح له اليوم : ان هذا المشروع يخدم مصالح كل المنطقة؛ وعلى الاخرين ان لا يتخذوا اي اجراء بهذا الشان.

ومضى وزير الخارجية الى القول : امريكا نفسها، كانت قد نوهت الى اهمية ميناء تشابهار.

وصرح : لقد شاهدتُ بعض التصريحات (من قبل المسؤولين الامريكيين) لكنني ارى بان هذه القضية تعود الى بناء العلاقات واقناع وفهم الشعب، وفي الواقع ستعود بالمنفعة الى الجميع، لذلك يتعين على الاخرين ان يتخلوا عن رؤيتهم الضيقة.

يذكر ان وزير الطرق والتنمية الحضرية الايراني "مهرداد بذرباش"، ووزير الموانئ والملاحة البحرية والمضيقات المائية الهندي "سارباناندا سونوفال"، وقعا يوم الاثنين الماضي (13 ايار/ مايو الجاري) على اتفاقية حول تجهيز وتدشين مرافئ نقل الحاويات والسلع العامة في ميناء الشهيد بهشتي بمنطقة تشابهار؛ على ان يحال المشروع الى شركة IPGL الهندية الدولية.

وعلى خلفية هذه الاتفاقية، حذر مساعد المتحدث باسم الخارجية الامريكية "ودانت باتيل" الهند بالقول : ان "عقوباتنا" ضد ايران لا تزال قائمة وفي حيز التنفيذ، لذلك ينبغي لاولئك الذين يسعون وراء التعاون التجاري مع ايران، ان يدركوا بانهم يعرضون انفسهم للعقوبات.
رقم : 1135301
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