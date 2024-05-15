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الأربعاء 15 أيار 2024 ساعة 20:00

الغارديان: واشنطن توافق على اتفاق سعودي مع صنعاء

الغارديان: واشنطن توافق على اتفاق سعودي مع صنعاء
واعتبرت الصحيفة البريطانية أن السعودية حاليا وبدعم من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، تريد المضي قدما في "خارطة الطريق".

وأضافت: أنها قد تؤدي إلى تسليم مبالغ كبيرة من المال إلى الحكومة اليمنية في صنعاء، ومنحها أيضا في نهاية المطاف مكانا دائما في حكومة الوحدة الوطنية المقترحة.

وخلصت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تبدو أن أكثر استجابة لنفاد صبر السعوديين بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن اليمن، وتحتاج واشنطن إلى الدعم السعودي لإنهاء الصراع في غزة، مما يفتح المجال الدبلوماسي للولايات المتحدة لإقناع السعوديين بالموافقة على اتفاق دفاعي مع الولايات المتحدة والتوصل إلى اتفاق. وأيضا إلى تطبيع العلاقات مع "إسرائيل".
رقم : 1135302
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