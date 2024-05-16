كلمة مرتقبة للسيد الحوثي حول آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة

إسلام تايمز (اليمن) - يطل قائد حركة انصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، عصر اليوم الخميس، في كلمة مرتقبة حول آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة والمستجدات الإقليمية.