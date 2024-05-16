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الخميس 16 أيار 2024 ساعة 13:15

كلمة مرتقبة للسيد الحوثي حول آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة

كلمة مرتقبة للسيد الحوثي حول آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة
وتبث الكلمة على المسيرة والمسيرة مباشر والقنوات الوطنية وقنوات محور المقاومة عند الـ 4:00 عصرا بتوقيت صنعاء، الثالثة عصرا بتوقيت القدس الشريف.
رقم : 1135480
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