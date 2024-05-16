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الخميس 16 أيار 2024 ساعة 13:15
كلمة مرتقبة للسيد الحوثي حول آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة
وتبث الكلمة على المسيرة والمسيرة مباشر والقنوات الوطنية وقنوات محور المقاومة عند الـ 4:00 عصرا بتوقيت صنعاء، الثالثة عصرا بتوقيت القدس الشريف.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1135480
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