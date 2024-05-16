الاتحاد الآسيوي يدعم مقترحاً فلسطينياً لإيقاف "إسرائيل" دولياً

وسيجري التصويت على المُقترح غداً الجمعة في كونغرس "فيفا"، برئاسة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.



وكشف رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، في تصريحاتٍ نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، اليوم الخميس، عن التزامه بمواصلة مساندة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ودعم مقترحه قبل اجتماع "فيفا"، الجمعة، والذي يسعى إلى "اعتماد عقوباتٍ فوريةٍ ومناسبةٍ ضد الأندية الإسرائيلية".



وقال سلمان إنّ "قوة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأتي من خلال قوة أعضائه، وعندما يعاني أحد الأعضاء يتأثر بقية الأعضاء الآخرين، الاتحاد الآسيوي يقف إلى جانب الاتحاد الفلسطيني، ونحن ننضم إليهم في البحث عن حلولٍ فعالةٍ منبثقةٍ من كرة القدم، للظلم الذي تحدّث عنه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في مقترحه، ومن واجبنا دعم الاتحاد الفلسطيني من أجل التوصل إلى حلٍ سريعٍ وفعالٍ، بما يتماشى مع القواعد واللوائح والنظام الأساسي للاتحاد الآسيوي وفيفا".



وأضاف سلمان في كلمته التي نشرها الاتحاد الآسيوي على شكل بيان رسمي قائلاً: "نحن، كمجتمع كرة قدم وكهيئة إدارية للرياضة الأكثر شعبية في العالم، لدينا التزام قانوني بدعم أهداف الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، واتخاذ الخطوات المناسبة لمنع انتهاك قوانين ولوائح الاتحادين، ومن واجبنا دعم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من أجل التوصل إلى حل سريع وفعال يتماشى مع لوائح وأنظمة الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم".



وشدد على أنّ "التزامنا ثابت بالتضامن والوحدة مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، فقد تم فقدان الكثير من الأرواح البريئة بسبب هذه المأساة الإنسانية المستمرة في فلسطين والتي أودت بحياة أكثر من 45.000 شخص، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، بما في ذلك ما لا يقل عن 180 لاعباً في كرة قدم، وتم تدمير كل البنية التحتية لكرة القدم تقريباً في غزة، لذلك هناك إمكانية بالنسبة لنا من أجل القيام بدور حيوي في الدفاع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك داخل نطاق عملنا".



وأرسل الاتحاد الفلسطيني مُقترحه للاتحاد الدولي يوم 11 مارس/ آذار الماضي، وسيُناقَش خلال الاجتماع السنوي لـ"فيفا"، بعد إضافته إلى جدول الأعمال بدعمٍ من اتحادات الجزائر والأردن وسورية واليمن. ووقفت وفود الاتحادات المحلية دقيقة صمتٍ، قبل بدء اجتماعات الاتحاد الآسيوي حينها، حداداً على ضحايا العدوان الصهيوني على غزة، وعُرض مقطع فيديو من إنتاج الاتحاد الفلسطيني، يُسلط الضوء على الدمار الذي سببته قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وكان رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو قد تطرق لهذه المسألة في تصريحاته أمام الوفود المشاركة، عندما دعا إلى تشكيل جبهةٍ توحّد الجهود المبذولة للتعامل مع القضايا داخل الرياضة وخارجها، وقال في كلمته: "كلنا نعاني مما يحدث في فلسطين، نصلي من أجل الأمهات اللاتي يفقدن أطفالهن في فلسطين ونصلي من أجل الأمهات اللاتي يفقدن أطفالهن في كل مكانٍ في العالم، لا يمكن لكرة القدم أن تفعل سوى القليل للغاية، لأنه لتغيير المواقف المأساوية في كل مكانٍ في العالم، كل ما يمكننا فعله هو إظهار الوحدة، لأن كرة القدم هي ما يوحّد الجميع".



ومن المتوقع أن يشهد كونغرس فيفا نقاشاً حول العدوان على قطاع غزة، بناءً على طلب الاتحاد الفلسطيني للعبة والذي يدعو إلى فرض عقوبات على الأندية التابعة للكيان الصهيوني بسبب "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل".