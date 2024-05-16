عبد اللهيان يؤكد على دعم إيران لتعزيز الاستقرار والأمن في منطقة البلقان

إسلام تايمز (إيران) - قال وزير الخارجية امير حسين عبداللهيان في اتصال هاتفي مع وزير خارجية صربيا الجديد: إن السياسة الثابتة للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي دعم توطيد الاستقرار والأمن في منطقة البلقان وتعزيز التعايش بين جميع المجموعات العرقية في هذه المنطقة.