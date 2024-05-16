بوتين: إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية بات أمراً ملحاً

جاء ذلك في برقية تحية بعثها بوتين للمشاركين في القمة العربية الـ33 المنعقدة في البحرين اليوم الخميس.



وأشار بوتين في برقيته، التي نشرت على موقع الكرملين، إلى أن الشرق الأوسط يمر بواحدة من أشد الأزمات حدة في تاريخه، وتابع: "لقد أودى التصعيد غير المسبوق للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بحياة عشرات الآلاف من المدنيين وأدى إلى زيادة حادة في التوتر في البلدان المجاورة والمنطقة ككل".



وقال: "في ضوء هذه الأحداث المأساوية، يصبح التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس معترف به دوليا، أمرا ملحا بشكل خاص".



وأعرب بوتين عن عزم موسكو على "مواصلة الدعم النشط للجهود السياسية والدبلوماسية الجماعية التي يبذلها الشركاء العرب من أجل حل التناقضات القائمة بسرعة"، وأضاف: "تدعو بلادنا باستمرار إلى تطبيع مستدام وطويل الأمد للوضع في الأراضي الفلسطينية وفي مناطق الصراع الأخرى - السودان واليمن وليبيا وسوريا ولبنان - مع الاحترام الدائم لسيادة جميع هذه البلدان واحترام القانون الدولي."



وأكد بوتين أنه "على قناعة بأن مواصلة توسيع علاقات الصداقة التقليدية والتعاون البناء متعدد الأوجه بين روسيا والدول العربية يلبي تماما مصالحنا المشتركة ويتماشى مع ضمان الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي".



وأكد البيان ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وضرورة خروج القوات الإسرائيلية من غزة ورفع الحصار.



وطالب بضرورة تمكين الأونروا من العمل وتوفير الدعم المالي لها للقيام بمسؤولياتها بحرية وأمان.



كما ودعا إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في فلسطين حتى تنفيذ حل الدولتين.



وطالب البيان إسرائيل بالانسحاب من رفح لإنفاذ المساعدات الإنسانية لغزة، داعياً الفصائل الفلسطينية كافة إلى الانضواء تحت مظلة منظمة التحرير.



وأكد الدعم الثابت لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، مديناً تعرض السفن لهجمات في البحر الأحمر وتعريض حرية الملاحة للخطر.



وكرر البيان دعوته إلى ضرورة وجود شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية، مؤكداً دعمه حق الدول في امتلاك الطاقة النووية السليمة ونحثها على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.