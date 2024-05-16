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الخميس 16 أيار 2024 ساعة 18:54

الأسد وبن سلمان يتباحثان سبل تعزيز العلاقات بين سوريا والسعودية

الأسد وبن سلمان يتباحثان سبل تعزيز العلاقات بين سوريا والسعودية
وبحث بشار الأسد وبن سلمان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وانطلقت، اليوم الخميس، القمة العربية بدورتها العادية الـ33، في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور قادة وممثلي جميع الدول الأعضاء، وتأتي مناقشة العدوان الإسرائيلي على غزة على رأس أولويات القمة والبحث حول الأزمة في السودان والتطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود المتعلقة بالعمل العربي المشترك في مجالات مختلفة.

وتركزت كلمات القادة على ضرورة وقف الحرب فورا، والتحرك نحو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وخاصة إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

ويُذكر أن الأسد وبن سلمان التقيا في قمّة الجامعة العام الماضي، والتي عُقدت في الرياض وقرر الطرفين استئناف عمل بعثاتهما الدبلوماسية بعد مضي أكثر من عقد على إغلاق السفارات في البلدين إثر اندلاع الحرب على سوريا.
رقم : 1135543
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