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الخميس 16 أيار 2024 ساعة 19:00

أبرز ما جاء في القمة العربية في البحرين

أبرز ما جاء في القمة العربية في البحرين
وتناقش القمة قضايا وملفات عديدة، في مقدمِها القضية الفلسطينية في ظل استمرار الحرب الصهیونیة على غزّة، ومن المقرر أيضاً أن تبحث القمة ملفات سورية ولبنان واليمن والسودان وغيرها.

وافتتح ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة أعمال القمة التي تسلم رئاستها من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ممثلا للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حيث قال الملك البحريني إن القمة العربية تنعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد وتهديدات تمس الأمة في أمنها وسيادتها، داعيا لمؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط إلى جانب بحث عضوية فسطين في الأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إن الحكومة الفلسطينية الجديدة لم تحصل على أي دعم مالي، كما كان متوقعاً، رغم ترحيب العالم بها. وأضاف أن "إسرائيل" تواصل قتل الشعب الفلسطيني في غزة بدعم أميركي.

وأشار إلى أن "أولويتنا وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوراً، وتسهيل وصول المساعدات"، معرباً عن إشادته بتحركات شعوب العالم "التي أثبتت أنها تتمسك بمعايير حقوق الإنسان أكثر من دولها ومؤسساتها".

بدوره دعا ولي العهد السعودي في افتتاح القمة العربية في البحرين المجتمع الدولي للقيام بواجباته في وقف العدوان على قطاع غزة وإيصال المساعدات، مجدداً "الموقف الثابت بشأن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 عاصمتها القدس".

وأضاف أن السعودية تشدد على أمن البحر الأحمر ووقف أي نشاط يؤثر على الملاحة البحرية.

من جانبه قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إن ما يفعله "الكيان الصهيوني" في قطاع غزة يعد إبادة جماعية بكل المقاييس، مجددا "وقوف العراق مع الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

في سياق آخر، دعا رشيد جميع الأطراف المتنازعة بالسودان إلى الحوار من أجل حل الأزمة، معربا في ذات الوقت عن دعمه أي خطوات لحصول الشعب اليمني على الاستقرار. وأشار إلى أن "العراق يرفض الانتهاكات التي تطاول أراضيه أو استخدامها للاعتداء على الآخرين".

ومن جهته قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن إسرائيل تواصل التهرّب من مسؤوليتها لوقف إطلاق النار، وتمضي قدماً في عمليتها برفح، مضيفاً أن مصر ستظل على موقفها برفض تهجير الفلسطينيين، أو خلق ظروف تجعل الحياة في غزة مستحيلة.

ومضى قائلاً: "الوضع الحرج يتطلب ضم أيدينا معاً لوضع حد فوراً للحرب ضد الفلسطينيين، ومنحهم حقوقهم في إقامة دولتهم المستقلة".

وفي السياق أعرب الملك الأردني عبد الله الثاني عن رفضه الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشيراً إلى أن "إحقاق الأمن والسلام في المنطقة يتطلب تكثيف الجهود لمساندة الحكومة الفلسطينية للقيام بمهامها، (وكذلك) دعم الفلسطينيين لقيام دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران". وشدد الملك عبد الله على ضرورة دعم وكالة أونروا وزيادة مخصصاتها المالية للاستمرار بقيامها بدورها الإنساني.

وفي شأن آخر، أكد الملك الأردني أن "الأردن سيواصل الدفاع عن سيادته وصد الجماعات المسلحة، لا سيما تلك التي تعمد إلى تهريب المخدرات عبر الحدود".

ومن جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن "العالم يعاني بسبب ما يحصل في غزة ونأمل ألا ينتقل الصراع إلى أماكن أخرى"، مضيفاً أن "لا شيء يبرر العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين.. والهجوم على رفح غير مقبول". وفي شأن آخر، قال غوتيريس إن "الحرب في السودان تدمر شعبه وتعيق إيصال المساعدات بينما يعاني الملايين من المجاعة".

 
رقم : 1135547
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