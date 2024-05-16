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الخميس 16 أيار 2024 ساعة 19:01

الرئيس الإيراني يعلن إحياء 300 مصنع معطل في مازندران

الرئيس الإيراني يعلن إحياء 300 مصنع معطل في مازندران
وأضاف رئيسي في تصريح أمام الصحافيين أن: مازندران تتمتع بطاقات كبيرة بما فيها الزراعية والصناعية والسياحية والبحر والغابات، وهي إمكانات وطاقات تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.

وهذه هي الزيارة الثانية لرئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الوزراء لمحافظة مازندران.

وقال الرئيس رئيسي إنه تم في الجولة الأولى من زيارة مازندران المصادقة على قرارات واتخذت إجراءات جيدة.. وسيتم خلال هذه الزيارة، متابعة قرارات الزيارة الأولى.

وأكد الرئيس الإيراني ضرورة إفساح المزيد من المجال للتعاونيات والقطاع الخاص وقال إن حكومته جاهزة لدعم هذه القطاعات في محافظة مازندران وباقي المحافظات.

قال رئيسي: إننا وصلنا في صناعة الورق والخشب من 4 آلاف طن إلى 40 ألف طن وتمت إعادة الازدهار إلى صناعة النسيج في هذه المحافظة، ونتحرك باتجاه القضايا اللاحقة.
رقم : 1135549
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