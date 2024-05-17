الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 17 أيار 2024 ساعة 08:18

السلطات الفرنسية اعلنت فقدان السيطرة على العديد من المناطق في كاليدونيا الجديدة

السلطات الفرنسية اعلنت فقدان السيطرة على العديد من المناطق في كاليدونيا الجديدة
واشار الى ان "التعزيزات ستصل للسيطرة على المناطق التي أفلتت من أيدينا في الأيام الأخيرة والتي لم تعد السيطرة عليها مضمونة".

وفرضت حالة الطوارئ في الأرخبيل الفرنسي بعدما تصاعدت المعارضة ضدّ إصلاح دستوري يهدف إلى توسيع عدد من يُسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات المحلية ليشمل كلّ المولودين في كاليدوينا والمقيمين فيها منذ ما لا يقل عن عشر سنوات.

وتخلّلت الاحتجاجات أعمال شغب ونهب خلفت خمسة قتلى ومئات الجرحى.

واوضحت السلطات الفرنسية إنه "في إطار حالة الطوارئ، أوقف 200 شخص من بين حوالى خمسة آلاف مثير شغب".
رقم : 1135645
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رفضا لحرب الابادة في غزة.. فعاليات ومظاهرات في مختلف أنحاء العالم بذكرى النكبة الـ (76)
رفضا لحرب الابادة في غزة.. فعاليات ومظاهرات في مختلف أنحاء العالم بذكرى النكبة الـ (76)
مطالبات سيناتور أمريكي بضرب غزة بقنبلة نووية.. هل هي اعتراف أمريكي بهزيمة "إسرائيل"
مطالبات سيناتور أمريكي بضرب غزة بقنبلة نووية.. هل هي اعتراف أمريكي بهزيمة "إسرائيل"
16 أيار 2024
هل تنجح هيومن رايتس واتش في فرض عقوبات على كيان الاحتلال الإسرائيلي؟
هل تنجح هيومن رايتس واتش في فرض عقوبات على كيان الاحتلال الإسرائيلي؟
16 أيار 2024
أطفال رفح.. “وين نروح”؟!
أطفال رفح.. “وين نروح”؟!
16 أيار 2024
قائد فيلق القدس يكشف حقائق جديدة من عملية
قائد فيلق القدس يكشف حقائق جديدة من عملية 'الوعد الصادق'
15 أيار 2024
استهداف مدمرة
استهداف مدمرة 'ميسون' الأمريكية والسفينة 'Destiny' في البحر لأحمر
15 أيار 2024
مصر تنضم رسميا للدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان
مصر تنضم رسميا للدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان
15 أيار 2024
كيف نجحت حماس في استعادة السيطرة على غزة؟
كيف نجحت حماس في استعادة السيطرة على غزة؟
15 أيار 2024
جنرالات "إسرائيل" ورغبة الرضوخ لمطالب حماس
جنرالات "إسرائيل" ورغبة الرضوخ لمطالب حماس
15 أيار 2024
عواقب الغزو الإسرائيلي لرفح؟
عواقب الغزو الإسرائيلي لرفح؟
14 أيار 2024
ست نقاط حول معركة رفح... تحديد مستقبل فلسطين
ست نقاط حول معركة رفح... تحديد مستقبل فلسطين
14 أيار 2024
جنرالات "إسرائيل" ورغبة الرضوخ لمطالب حماس
جنرالات "إسرائيل" ورغبة الرضوخ لمطالب حماس
14 أيار 2024
استمرار مأساة المقابر الجماعية في غزة... اكتشاف رؤوس بلا أجساد
استمرار مأساة المقابر الجماعية في غزة... اكتشاف رؤوس بلا أجساد
13 أيار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
رفضا لحرب الابادة في غزة.. فعاليات ومظاهرات في مختلف أنحاء العالم بذكرى النكبة الـ (76)
مطالبات سيناتور أمريكي بضرب غزة بقنبلة نووية.. هل هي اعتراف أمريكي بهزيمة "إسرائيل"
هل تنجح هيومن رايتس واتش في فرض عقوبات على كيان الاحتلال الإسرائيلي؟
جنرالات "إسرائيل" ورغبة الرضوخ لمطالب حماس