السلطات الفرنسية اعلنت فقدان السيطرة على العديد من المناطق في كاليدونيا الجديدة

واشار الى ان "التعزيزات ستصل للسيطرة على المناطق التي أفلتت من أيدينا في الأيام الأخيرة والتي لم تعد السيطرة عليها مضمونة".



وفرضت حالة الطوارئ في الأرخبيل الفرنسي بعدما تصاعدت المعارضة ضدّ إصلاح دستوري يهدف إلى توسيع عدد من يُسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات المحلية ليشمل كلّ المولودين في كاليدوينا والمقيمين فيها منذ ما لا يقل عن عشر سنوات.



وتخلّلت الاحتجاجات أعمال شغب ونهب خلفت خمسة قتلى ومئات الجرحى.



واوضحت السلطات الفرنسية إنه "في إطار حالة الطوارئ، أوقف 200 شخص من بين حوالى خمسة آلاف مثير شغب".