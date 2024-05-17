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الجمعة 17 أيار 2024 ساعة 09:20

فصل رئيس جامعة بأمريكا بعد موافقته على مطالب بمقاطعة مؤسسات الاحتلال

فصل رئيس جامعة بأمريكا بعد موافقته على مطالب بمقاطعة مؤسسات الاحتلال
وقال مستشار جامعة ولاية كاليفورنيا ميلدريد جارسيا، الخميس، إن مايك لي أخرج من الوظيفة؛ بسبب قبوله مطالب الطلاب المحتجين دون حصوله على "الموافقات المناسبة"، وفق وصفه.

وأضاف في بيان نشر على موقع جامعة كاليفورنيا الإلكتروني، التي تتبع لها جامعة سونوما، أنه "بسبب هذا العصيان وعواقبه، تم وضع رئيس الجامعة لي في إجازة إدارية حاليا".

ويعتبر هذا القرار ضد لي، الذي أوقف عن العمل لأجل غير مسمى، أقسى عقوبة تأديبية تفرض على رئيس جامعة في الولايات المتحدة من ضمن الجامعات التي خرج طلابها للاحتجاج على العدوان ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.

يشار إلى أن العديد من الجامعات حول العالم، خاصة الأمريكية، تشهد احتجاجات واسعة واعتصامات؛ للمطالبة بقطع العلاقات مع مؤسسات الاحتلال ومراكزه البحثية، بعد جرائم الإبادة التي ارتكبت بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

واستدعت العديد من إدارات الجامعات الأمريكية قوات الشرطة؛ من أجل قمع الطلاب، ووثقت اعتداءات بحقهم واعتقالات طالت الآلاف منهم؛ بسبب احتجاجهم على العدوان واعتصامهم داخل الجامعات، ورغم ذلك تواصلت الفعاليات الاحتجاجية.
رقم : 1135651
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