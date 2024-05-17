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الجمعة 17 أيار 2024 ساعة 10:09

وسط دعوات لتكثيف الرباط.. الفلسطينيون يتوافدون للأقصى المبارك

وسط دعوات لتكثيف الرباط.. الفلسطينيون يتوافدون للأقصى المبارك
وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، توجه فلسطينيون من الداخل الفلسطيني المحتل ومن أهالي القدس للأقصى، تزامنا مع قيود كبيرة تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أهالي الضفة الغربية.

يأتي ذلك في ظل جهود مقدسية وفلسطينية لاستنهاض همم الحشد والرباط في الأقصى، لإحباط مخططات الاحتلال والمستوطنين التهويدية ومحاولات السيطرة عليه وفرض السيادة الإسرائيلية.

وأكدت الدعوات ضرورة المحافظة على تكثيف التواجد في الأقصى، وأداء الصلوات فيه كرسالة قوية أمام اعتداءات الاحتلال والمستوطنين.

وشددت على أهمية التمسك بالأقصى والتعبير عن ذلك بالرباط والحشد فيه، لإحباط مخططات المستوطنين ومساعيهم التهويدية.

يشار إلى أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى أمس الخميس، ضمن حملات الاقتحام شبه اليومية والتي تتزايد بشكل كبير خلال فترة الأعياد اليهودية، بحماية من قوات الاحتلال.
رقم : 1135654
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