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الجمعة 17 أيار 2024 ساعة 10:31

حماس تعرب عن أسفها لتصريحات عباس وترحب ببيان "قمة البحرين"

حماس تعرب عن أسفها لتصريحات عباس وترحب ببيان "قمة البحرين"
وقالت الحركة في بيان: "إن العدو الصهيوني لا ينتظر الذرائع لارتكاب جرائمه". وأضافت حماس أنها أكدت مرارًا حرصها على إتمام الوحدة الوطنية، وأن الحركة تحلت بالمرونة في كل المحطات من أجل "تمتين" جبهتنا الداخلية.وكان رئيس السلطة الفلسطينية وفي تصريح غريب وبعيد عن العقلانية، وجه أصابع الاتهام إلى حماس في كلمته التي ألقاها خلال القمة العربية في دورتها الـ33 في البحرين، زاعما: "إن حماس نفذت العملية العسكرية في 7 أكتوبر بقرار منفرد ووفرت لإسرائيل المزيد من الذرائع لمهاجمة غزة".وفي المقابل، رحّبت حركة (حماس) بالبيان الختامي الصادر عن القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عُقدت في مملكة البحرين، اليوم الخميس. وقالت الحركة، في بيان صحفي منفصل، "نرحب بالبيان الختامي الصادر عن القمة العربية الثالثة والثلاثين، والتي أكّدت على الدعم العربي الراسخ والثابت لتطلعات شعبنا في التحرر والاستقلال، وتأكيدها على رفض العدوان الصهيوني ومحاولات التهجير لشعبنا التي سعى لها الكيان الصهيوني المجرم من خلال حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يقترفها في قطاع غزة. ودعت حماس، "الدول العربية الشقيقة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تُجبر الاحتلال على وقف العدوان، وانسحاب جيشه من كامل قطاع غزة بما فيها معبر رفح، ورفع الحصار وعودة النازحين وإعادة الإعمار".
رقم : 1135657
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