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الجمعة 17 أيار 2024 ساعة 10:52

إطلاق نار قرب سفارة الإحتلال في السويد

إطلاق نار قرب سفارة الإحتلال في السويد
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"قال المسؤول الصحفي بالشرطة السويدية، بير فالستروم، إن دورية للشرطة سمعت أصوات انفجارات عالية، يشتبه في أنها ناجمة عن سلاح ناري. فتم تطويق المنطقة قرابة الساعة الثانية صباحا.

واضاف: "عند الساعة 6:30 صباحا أعلنت الشرطة أن تحقيقاتها أشارت إلى وقوع إطلاق نار في المنطقة، لكن فالستروم لم يعلق على ما إذا كانت السفارة الإسرائيلية، كانت هدفا لإطلاق النار المشتبه به".

وبينما انتشر عناصر الشرطة في سفارة كيان الاحتلال بحثا عن آثار إطلاق نار، أعلنت الشرطة بدء تحقيق أولي في "جريمة خطيرة تتعلق بالأسلحة".

وقال فالستروم لوسائل الإعلام إنه تم اعتقال عدد من الأشخاص، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

من جهتها، قالت خارجية كيان الاحتلال إن السلطات السويدية تحقق في الحادث لكن ليس هناك أي تفاصيل أخرى.
رقم : 1135660
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