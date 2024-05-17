أبرز تطورات طوفان الأقصى 17-5-2024

أما في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث تتركز المعارك ضدّ قوات الاحتلال، فتمكّن مقاومو القسام من قطع خط إمداد الاحتلال شرق معسكر جباليا، بعد أن استهدفوا فيه ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105"، وأمطروا مجموعة من جنود الاحتلال بالرصاص برشاش من نوع "BKC".



وأوقع المقاومون الجنود بين قتيلٍ وجريح، وأجبروا الاحتلال على تغيير خط الإمداد لقواته المتوغّلة عدة مرات.



كذلك، تمكّن مقاومو القسام من التسلسل خلف خطوط قوات العدو المتوغلة شرق المخيم، واستهدفوا دبابة ميركافاه يعتليها أحد جنود العدو وناقلة جند صهيونية بقذائف "الياسين 105"، كما فجّروا عين نفق بناقلة جندٍ أخرى بعد وصولها إلى المكان.



من جهتها، أعلنت سرايا القدس أنّ مقاوميها قصفوا بوابلٍ من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" تجمّعاً لآليات العدو وقوة صهيونية راجلة قرب معمل الدغل على جبل الكاشف، شرق مدينة جباليا.



وتمكّن مقاومو السرايا من استهداف تجمّعٍ لجنود الاحتلال بقذيفة "TBG" مضادة للأفراد في محور التقدّم شرق مخيم جباليا.



كذلك، قنص المقاومون قنّاصين إسرائيليين في شارع أبو العيش في مبنيين منفصلين في المخيم، وأكدوا إصابتهما بشكلٍ مباشر.



وفي إطار التعاون بين مختلف الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، نفّذت سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين عمليةً مشتركة قصفت فيها مستوطنة "سديروت" برشقةٍ صاروخية.



وبينما تواصل المقاومة الفلسطينية، عبر مختلف الأجنحة العسكرية لفصائلها، تكبيد قوات الاحتلال الخسائر الفادحة، في الأرواح والعتاد، أقرّ "الجيش" الإسرائيلي بإصابة جندي بجراح خطرة خلال معركة دارت شمال قطاع غزة صباح اليوم.



استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان- حزب الله، قاعدة "تسنوبار" اللوجستية في الجولان المحتل، بـ 50 صاروخ ‏كاتيوشا. ‏



وذكرت المقاومة في بيان، أنّ هذا الاستهداف، يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد، وإسناداً لمقاومته في غزّة، ورداً على ‏اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال قرية النجارية وأدى إلى استشهاد مدنيين، صباح اليوم.



وزفّت المقاومة، المجاهد حسين خضر مهدي "أبو خضر" شهيداً على طريق القدس، وقالت في بيانها، إنّ الشهيد من مواليد عام 1962 من بلدة النجّارية في جنوبي لبنان.



وتواصل المقاومة عملياتها باستهداف مواقع الاحتلال والمستوطنات الحدودية دعماً لغزة، ورداً على اعتداءات الاحتلال على لبنان.



كنا تبنّت المقاومة استهداف مرابض الاحتلال في الزاعورة، بدفعة من صواريخ الكاتيوشا، التي أصابت أهدافها، وذلك رداً على اعتداء الاحتلال الإسرائيلي، الذي طال قرية حولا بالقصف المدفعي.



وصباح اليوم، نفّذت المقاومة هجوماً جوياً بعددٍ من المسيّرات الانقضاضية، على المقر المستحدث لقيادة كتيبة ‏المدفعية "411" في "جعتون"، واستهدف الهجوم خيم استقرار ومبيت ضباط وجنود الاحتلال، حيث أوقع عدداً من قوات الاحتلال بين قتيلٍ وجريح.



وأمس، أعلنت المقاومة ارتقاء اثنين من مجاهديها شهداء على طريق القدس أثناء أداء واجبهم الجهادي، وهما الشهيد علي فوزي أيوب "أيوب"، والشهيد محمد حسن علي فارس "أبو علي شمران".