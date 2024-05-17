الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 17 أيار 2024 ساعة 17:10

جامعة غينت البلجيكية تقطع علاقاتها مع ثلاث مؤسسات إسرائيلية

جامعة غينت البلجيكية تقطع علاقاتها مع ثلاث مؤسسات إسرائيلية
كما قال دي فالي، في بيان له، "إنه تم قطع العلاقات مع معهد حولون للتكنولوجيا، ومعهد ميغال الجليل للأبحاث، ومركز فولكاني، الذي يجري أبحاثاً زراعية"، وأضاف: "إننا نقيّم حالياً هؤلاء الشركاء الثلاثة على أنهم يمثّلون مشكلة، وفقاً لاختبار حقوق الإنسان، الذي أجرته جامعة غينت، على عكس التقييم الإيجابي الذي قدّمناه لهؤلاء الشركاء في بداية تعاوننا".

وخلص تحقيق أجرته جامعة غينت إلى أن الشراكات مع معهد أبحاث "الجليل ميغال" ومركز "فولكاني"، "لم تعد مرغوبة" بسبب ارتباطهما بالوزارات الإسرائيلية، كما أن التعاون مع معهد "حولون"، "كان يمثّل مشكلة" لأنه قدّم الدعم المادي للجيش في العمليات في غزة".

وأتى قرار الجامعة في حين يحتج المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين فيها، على الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة ويحتلون أجزاء من الجامعة منذ أوائل هذا الشهر.

وفي السياق، صوّتت هيئة تدريس الآداب والعلوم في جامعة كولومبيا الأميركية، أمس الخميس، لمصلحة حجب الثقة عن رئيسة الجامعة، مينوش شفيق، في علامة على تزايد المعارضة بشأن تعاملها مع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.

وبحسب صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، صوّت 709 أساتذة من الهيئة، لمصلحة القرار، الذي قدّمه فرع كولومبيا في "الجمعية الأميركية غير الربحية لأساتذة الجامعات"، مضيفةً أنّ 65% من هؤلاء أعربوا عن عدم ثقتهم بشفيق.
رقم : 1135721
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
آية الله رئيسي: نحن اهل الحق والعدالة ضد نظام الهيمنة بفضل دماء الشهداء
آية الله رئيسي: نحن اهل الحق والعدالة ضد نظام الهيمنة بفضل دماء الشهداء
محامو تونس ينفذون إضرابا عاما ردا على تقييد السلطة لحرياتهم
محامو تونس ينفذون إضرابا عاما ردا على تقييد السلطة لحرياتهم
17 أيار 2024
دور التطبيقات الذکية في حرب غزة
دور التطبيقات الذکية في حرب غزة
17 أيار 2024
اتفاقية العشر سنوات بين إيران والهند... بث حياة جديدة في تشابهار
اتفاقية العشر سنوات بين إيران والهند... بث حياة جديدة في تشابهار
17 أيار 2024
جرائم الصهاينة في رفح... لماذا لا تزال إنجلترا صامتة؟
جرائم الصهاينة في رفح... لماذا لا تزال إنجلترا صامتة؟
17 أيار 2024
سيناريوهات السودان المستقبلية بعد عام من حرب القادة
سيناريوهات السودان المستقبلية بعد عام من حرب القادة
17 أيار 2024
رفضا لحرب الابادة في غزة.. فعاليات ومظاهرات في مختلف أنحاء العالم بذكرى النكبة الـ (76)
رفضا لحرب الابادة في غزة.. فعاليات ومظاهرات في مختلف أنحاء العالم بذكرى النكبة الـ (76)
16 أيار 2024
مطالبات سيناتور أمريكي بضرب غزة بقنبلة نووية.. هل هي اعتراف أمريكي بهزيمة "إسرائيل"
مطالبات سيناتور أمريكي بضرب غزة بقنبلة نووية.. هل هي اعتراف أمريكي بهزيمة "إسرائيل"
16 أيار 2024
هل تنجح هيومن رايتس واتش في فرض عقوبات على كيان الاحتلال الإسرائيلي؟
هل تنجح هيومن رايتس واتش في فرض عقوبات على كيان الاحتلال الإسرائيلي؟
16 أيار 2024
أطفال رفح.. “وين نروح”؟!
أطفال رفح.. “وين نروح”؟!
16 أيار 2024
قائد فيلق القدس يكشف حقائق جديدة من عملية
قائد فيلق القدس يكشف حقائق جديدة من عملية 'الوعد الصادق'
15 أيار 2024
استهداف مدمرة
استهداف مدمرة 'ميسون' الأمريكية والسفينة 'Destiny' في البحر لأحمر
15 أيار 2024
مصر تنضم رسميا للدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان
مصر تنضم رسميا للدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان
15 أيار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
محامو تونس ينفذون إضرابا عاما ردا على تقييد السلطة لحرياتهم
دور التطبيقات الذکية في حرب غزة
اتفاقية العشر سنوات بين إيران والهند... بث حياة جديدة في تشابهار
جرائم الصهاينة في رفح... لماذا لا تزال إنجلترا صامتة؟