زيلينسكي: كييف تحتاج 120 إلى 130 طائرة مقاتلة لمواجهة القوّة الجوّية الروسيّة

وأوضح في مقابلة حصريّة مع وكالة فرانس برس زيلينسكي، أن "اليوم، لدينا 25% ممّا نحتاجه للدفاع عن أوكرانيا، أنا أتحدّث عن أنظمة الدفاع الجوّي وبخاصّة أنظمة باتريوت الأميركيّة"، مشيرا إلى أنّ بلاده "تحتاج "120 إلى 130" طائرة مقاتلة من طراز إف-16 أو غيرها من الطائرات الحديثة حتى لا يكون لروسيا تفوّق في الجوّ".



ولفت الى ان "هل يمكننا الحصول على ثلاثة (مليارات) من أجل حيازة نظامين (باتريوت) لمنطقة خاركيف، وهكذا لن تسقط قنابل على رؤوس جنودنا؟".



أمّا بالنسبة إلى الطائرات المقاتلة من طراز إف-16 والتي من المقرّر أن يصل بعضها إلى أوكرانيا هذا الصيف بمجرّد انتهاء تدريب الطيارين، فإنّ زيلينسكي، دعا إلى "تسليم بلاده عددا أكبر منها، خصوصا أنّ أوكرانيا حدّدت لنفسها هدف استعادة السيطرة على أجوائها هذا العام".



واوضح أنّ "الطائرات المطلوبة، وعددها ما بين 120 و130، هي من أجل الدفاع عن الأجواء في مواجهة 300 طائرة، وهو عدد الطائرات التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا"، مشددا على "أنّنا بحاجة إلى هذا الأسطول المكوّن من هذا العدد من طائرات إف-16 من أجل تحقيق تكافؤ".