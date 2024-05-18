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السبت 18 أيار 2024 ساعة 08:04

"الأغذية العالمي" يحذر من تداعيات خطيرة للتصعيد في رفح

"الأغذية العالمي" يحذر من تداعيات خطيرة للتصعيد في رفح
جاء ذلك في منشور على حساب البرنامج الأممي عبر منصة إكس، وطالب الأغذية العالمي بفتح نقاط عبور إضافية إلى قطاع غزة.

ووصف المعابر بأنها “شريان حياة للفلسطينيين”.

وخلف العدوان الإسرائيلي على غزة، المتواصلة منذ 7 أكتوبر، أكثر من 114 ألفا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل"إسرائيل" الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
رقم : 1135852
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