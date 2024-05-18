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السبت 18 أيار 2024 ساعة 08:08

فيضانات تسببت بإجلاء مئات الأشخاص ووقف العمل بمحطة لتوليد الكهرباء في جنوب غرب ألمانيا

فيضانات تسببت بإجلاء مئات الأشخاص ووقف العمل بمحطة لتوليد الكهرباء في جنوب غرب ألمانيا
وارتفع منسوب المياه بشكل سريع في ولاية زارلاند الحدودية مع فرنسا حيث تواجه مقاطعة موسيل بدورها فيضانات بعد تساقط أمطار غزيرة.

ودعا مكتب الدفاع المدني في زارلاند "السكان الى أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر وتفادي النزول الى أقبية المنازل، خصوصا بعد انهيار جزء من حاجز مائي في بلدة كفيرشيد".

وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن "هذا الانهيار أدى الى وقف العمل بمحطة لانتاج الطاقة الكهربائية في هذه المنطقة"، متحدثة عن "فيضانات لم يشهد لها مثيل خلال قرن، مع استمرار ارتفاع منسوب المياه".

وفي ولاية راينلاند بالاتينات المجاورة حيث يجري أيضا نهر زار، دعا عناصر الإطفاء نحو 200 من سكان بلدة شودن الى "مغادرة منازلهم في ظل ارتفاع منسوب المياه، على أن يتم توفير مأوى موقت لهم في قاعة للتمارين الرياضية".

وأصدرت هيئة الأرصاد المناخية تحذيراً من "فيضانات هائلة في مناطق جنوب غرب البلاد، لاسيما ولايات زارلاند وجزء من بادن-فورتمبرغ وراينلاند بالاتينات وهسن وشمال الراين-وستفاليا".
رقم : 1135853
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