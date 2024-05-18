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السبت 18 أيار 2024 ساعة 08:12

القسام: استهدفنا دبابة صهيونية بقذيفة الياسين 105 في حي التنور شرق رفح جنوبي قطاع غزة

القسام: استهدفنا دبابة صهيونية بقذيفة الياسين 105 في حي التنور شرق رفح جنوبي قطاع غزة
وكانت قد أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"استشهاد مواطن وإصابة آخرين، نتيجة إطلاق الطّائرات الحربيّة الإسرائيليّة قذائف عدّة صوب مدرسة غرب مخيم جباليا، شمال ​قطاع غزة​".

وأشارت إلى أنّ "الطّائرات الإسرائيليّة استهدفت أيضًا فجر اليوم، منزلًا وسط مدينة ​رفح​ جنوب القطاع، ما أدّى إلى استشهاد مواطنَين، فيما استهدفت المدفعيّة الإسرائيليّة شرق ووسط المدينة. كما أغارت الطّائرات على منطقة الفراحين شرق بلدة عبسان الكبيرة في خان يونس، جنوب غزة".

وقد أدّى القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السّابع من شهر تشرين الأوّل 2023، إلى استشهاد 35,303 فلسطينيّين، أغلبيّتهم من الأطفال والنّساء، وإصابة 79,261 آخرين، في حصيلة غير نهائيّة، إذ لا يزال آلاف الضّحايا تحت الأنقاض
رقم : 1135855
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