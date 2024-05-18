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السبت 18 أيار 2024 ساعة 10:22

حماس: لن نقبل بأي تواجد عسكري لأي قوة كانت على اراضينا

حماس: لن نقبل بأي تواجد عسكري لأي قوة كانت على اراضينا
وقالت الحركة، في بيانٍ مقتضب، "نؤكد وجميع فصائل المقاومة الفلسطينية على حق شعبنا بوصول كل المساعدات التي يحتاجها في ظل الكارثة الإنسانية التي صنعها الاحتلال في عدوانه الغاشم على قطاع غزة".

كما شددت الحركة، تأكيدها على أن أي طريق لإدخال المساعدات بما فيه الرصيف المائي، ليس بديلا عن فتح المعابر البرية كافة وتحت إشراف فلسطيني.

يشار الى انه بدأت عشرات الشاحنات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، صباح الجمعة، بتفريغ حمولة أول سفينة مساعدات إنسانية تصل إلى الرصيف العائم على شاطئ بحر قطاع غزة.

يذكر أن الشاحنات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، رافقتها طواقم من المنظمة في طريقها إلى الميناء.

وبحسب مصادر محلية فلسطينية، فإن الشاحنات ستعمل على نقل حمولة سفينة المساعدات إلى مناطق جنوبي القطاع لتوزيعها على مئات آلاف النازحين خاصة في منطقة المواصي، غربي خانيونس ودير البلح.
رقم : 1135884
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