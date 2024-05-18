بعد اغتيال خمايسي.. إضراب شامل في مدينة جنين

وجاء الإضراب بعد اغتيال الاحتلال للخمايسي في قصف بطائرة حربية الليلة الماضية.



وكانت سرايا القدس، الذراع العسكري للجهاد الإسلامي أعلنت استشهاد القائد إسلام خمايسي أحد قادة كتيبة جنين الذي ارتقى جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين.