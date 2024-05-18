القسام تستهدف منزلا برفح وتقضي على 15 من جنود الإحتلال

وقالت "القسام" في بيان لها: "تمكن مجاهدو القسام من الإجهاز على 15 جنديا صهيونيا بعد استهداف مجموعة قسامية لمنزل تحصن فيه عدد كبير من الجنود بعبوة مضادة للأفراد "رعدية".



وأضافت: "بعدها اقتحم مجاهدونا عليهم المنزل واشتبكوا مع من تبقى من الجنود من مسافة الصفر بالرشاشات الخفيفة والقنابل اليدوية في حي التنور شرق مدينة رفح جنوب القطاع".



وفي بيانين آخرين منفصلين قالت: "استهدفنا دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" في حي التنور شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".



وتابعت: "القسام تدك قوات العدو المتواجدة داخل معبر رفح البري جنوب القطاع بقذائف الهاون".



وأعلنت "القسام" في الأيام القليلة الماضية تنفيذها عمليات ضد الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي غزة، تضمنت استهداف آليات ومعدات عسكرية وجنود إسرائيليين.